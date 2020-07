Tipy na dnes - streda 29. júla

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

29. júl 2020 o 0:00 red.

Lomidrevo

KOŠICE. Divadlo na hojdačke pri tvorbe svojho repertoáru čerpá z námetov klasických autorov a občas sa púšťa do experimentovania. Rozprávka Lomidrevo, s ktorou príde medzi deti počas festivalu Leto v parku do Kulturparku 29. júla 2020, siahlo do zlatého fondu Pavla Dobšinského. Predstavenie sa začína o 10.00 hod

Cestovateľské kino

KOŠICE. Prijmite pozvanie do Mjanmarska, kam vás prostredníctvom rozprávania a krásnych fotografií zavedie Robert Taraba. V Kulturparku o 20.00 hod.

Kino Pocity

PREŠOV. V Letnom kine Pocity je pripravený film Upgrade. Premietanie sa začína o 21.00 hod. Premieta sa v záhradnom kine za Scalou.

Noc nezabudnuteľných svetových reklám

BARDEJOV. Šéfredaktor portálu Kinema.sk prichádza s krátkym audiovizuálnym žánrom – kino a televíznou reklamou. Pripravil si pre vás viac ako 150 reklám, ktoré považuje za výnimočné v symbióze kreatívy a prevedenia. Premietanie štartuje o 20.00 hod. v Bašte.

