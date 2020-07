Tipy na dnes - pondelok 20. júla

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

20. júl 2020 o 0:00 red., sita

Kocúr je kráľ

STARÁ ĽUBOVŇA. Od pondelka 20. júla môžu návštevníci cez brány Hradu Ľubovňa vkročiť priamo do rozprávky. Jeden z najnavštevovanejších stredovekých objektov na Slovensku chystá celotýždňový muzikál. Živé predstavenie Kocúr je Kráľ môžu návštevníci vidieť pod réžiou Petra Karpinského až do nedele 26. júla, a to štyrikrát denne.

