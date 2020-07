Tipy na víkend - 18. a 19. júla

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

17. júl 2020 o 13:00 red., SITA

sobota 18. júla

Ľadový expres

KOŠICE. Ľadový expres je opäť pripravený povoziť turistov po južnej časti Národného parku Slovenský raj. Vlak premáva každú júlovú sobotu na trase Košice – Kysak – Margecany – Gelnica – Nálepkovo – Mlynky – Dedinky – Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa – Telgárt, penzión a späť. Z košickej hlavnej stanice vyráža o 7.55 a vráti sa o o 18.48 hod. Tohtoročnou novinkou sú organizované aktivity v cieľovej lokalite. Návštevníci tak môžu vyskúšať skupinovú turistiku ku krížu na vrchole Ždiar so sprievodcom. V ponuke je aj atraktívny nordic walking či trail running s inštruktormi. Návštevníci môžu taktiež navštíviť Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Palcmanskú Mašu či skalný masív Havrania skala.

Za hradným pánom z Vinného

KOŠICE. Hradom Vinné vás prevedie samotný kastelán, v hradnej „hodovni“ okoštujete vínka a zvyšok dňa strávite na brehu Vinianskeho jazera s romantickou scenériou prírody. Autobusový výlet štartuje o 8.00 hod., keď odchádza autobus spred Jumbo centra.

Festival detskej literatúry

KOŠICE. Festival slovenskej aj zahraničnej detskej literatúry Punktík prichádza do Košíc. Program sa začína v sobotu o 10.00 hod. v Tabačke multimediálnou šou hudobníka a spisovateľa Braňa Jobusa. Pripravený bude aj rozsiahly trh vydavateľov detských kníh. Deti môžu navštíviť remeselný, hudobný či výtvarný workshop. Ktorý bude viesť známa autorka knihy Nakresli si ovečku Daniela Čarná. Chýbať nebudú ani divadelné predstavenia, medzi ktorými bude i japonské tieňové divadlo Katanari. Program vyvrcholí hudobnou šou košického výtvarníka a hudobníka Džumelca.

Karibik Zumba Night

KOŠICE. Pred OC Galéria si v sobotu prídu na svoje všetci milovníci zumby. Pod vedením inštruktorov si zazumbujete na piesku od 18.00 do 21.00 hod.

Letné kino v Amfiku

KOŠICE. V akčnej sci-fi dráme podľa komiksového bestselleru stvárňuje Vin Diesel vojaka Raya Garrisona, ktorý bol zabitý v boji a znovu oživený korporáciou RST ako superhrdina Bloodshot. Letné kino prinesie túto filmovú novinku 18. júla o 21.00 hod.

Kúzelná fyzika

KOŠICE. O tom, že aj fyzika je zábava, presvedčia deti v Steel parku. Ponoria sa do čarov kúzelnej fyziky a vyskúšajú experimenty. O 11.30 a 14.30 hod.

Tom a Elo

KOŠICE. Tom a Elo prichádzajú na Aničku so zábavnými predstaveniami pre malých aj veľkých. V sobotu o 15.00 hod. odohrajú príbeh o tom ako Tom pribral.

Burza starožitností

BUDIMÍR. Prechádzka na čerstvom vzduchu, spoznávanie tajomstiev dôb minulých i stretnutie starých známych vás čaká na víkendových burzách starožitností. V sobotu predpoludním bude na nádvorí starého kaštieľa v Budimíri a nedeľné repete sa uskutoční na Dominikánskom námestí v Košiciach.

Ryžovanie zlata

DUBNÍK. Klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach a OZ Permoník pozývajú na 21. ročník súťaže v ryžovaní zlata. V priestoroch opálových baní na Dubníku pri štôlni Jozef sa v sobotu 18. júla 2020 začína registrácia súťažiacich o 10.00, začiatok súťaží o 10.30 hod., ukončenie a vyhlásenie výsledkov súťaže o 16.00 hod.

Rozprávkové leto

HNIEZDNE. V dedine Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa pripravili v dňoch 18. a 19. júla organizátori podujatie Rozprávkové leto. Divadelníci z Ramagu na ňom predstavia Goralské rozprávky. Pôjde o interaktívne predstavenia, na všetkých návštevníkov čaká aj malé prekvapenie.

Síkrit kino FNNH

VEĽKÝ ŠARIŠ. Fanúšikovia podujatia Filmová noc na hrade (FNNH) o filmový zážitok na hrade Šariš toho roku neprídu. V hradnom areáli je pripravené Síkrit kino FNNH, ktoré sa začne v sobotu 18. júla od 17.00 hod. Hlavným ťahákom podujatia bude dokumentárny film z dielne českých tvorcov s názvom V sieti, ktorý sa bude premietať po zotmení o 21.00 hod. Ide o radikálny filmový experiment, ktorý otvára tabuizovanú tému zneužívanie detí na internete. Okrem samotného premietania sa môžu fanúšikovia tešiť aj na živú diskusiu so Sabinou Dlouhou, ktorá vo filme stvárnila jednu z hlavných postáv. Kultúrny zážitok na starobylom hrade dotvorí aj divadelné predstavenie v podaní hercov prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča. Predstavenie O dvoch generáloch si môžu návštevníci vychutnať ešte pred premietaním večerného filmu. Okrem toho bude pripravená aj chill out zóna, kde sa môžu všetci stretnúť so svojimi priateľmi a relaxovať v príjemnom prostredí medzi hradobnými múrmi. Možnosť stanovať priamo na hrade a stráviť tam celú noc bude dostupná aj tento rok. Počet návštevníkov je však obmedzený, zúčastniť sa budú môcť len zaregistrovaní ľudia a skupiny.

nedeľa 19. júla

Africké trhy

KOŠICE. Exotické ovocie, aké ste možno ešte ani neochutnali, môžete objavovať na afrických trhoch v Košiciach. Budú v hoteli Centrum od 10.00 hod.

Európske filmy za euro

KOŠICE. Tri mladé ženy a jeden muž majú podobné túžby ako ich vrstevníci inde na svete. Žijú ale v Teheráne, kde platia úplne iné pravidlá. Film Teheránske tabu uvidíte o 20.30 hod. v Art Garden Tabačka.

Čaj o piatej

KOŠICE. Hudobný altánok Mestského parku bude od 17.00 hod. hostiť dvojicu Dennyiah.

Divadlo na dvore - Búvaj

PREŠOV. Je staroba atribútom času alebo synonymom senility? Autorské divadlo Na Peróne vystavalo na základe skutočných, zatiaľ žijúcich, výpovedí klientov zariadenia pre seniorov koláž smutno-smiešnych výjavov zo života. Divadlo na dvore Wave začína o 20.30 hod.

Ako šlo vajce do sveta

STARÁ ĽUBOVŇA. V nedeľu budú mať návštevníci Stredovekého vojenského tábora pod Hradom Ľubovňa možnosť zavítať na predstavenie divadla Babadlo – Ako išlo vajce do sveta. Rozprávkový príbeh o slovenskom vajci, ktoré sa na vandrovke stretne so zvieratkami z rôznych krajín, bude sprevádzať aj hudobné spracovanie. Okrem divadielka si budú môcť deti zajazdiť na koni, vyskúšať streľbu z luku, z kuše či vyšantiť sa v skákacom hrade.

