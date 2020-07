Tipy na dnes - piatok 17. júla

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

17. júl 2020 o 0:00 red.

Hand´s Up Crew. (Zdroj: Archív Hand´s Up Crew)

Do zmydlenia

KOŠICE. Došlo vám mydlo, no do obchodu sa vám nechce? A čo tak si vyrobiť vlastné. Ako na to, naučia deti v Steel parku o 11.30 a 14.30 hod. Workshop s troškou vedy trvá vždy hodinu.

Letné kino v Amfiku

KOŠICE. Sedemnásť rokov po Bad Boys II sú Mike Lowrey a Marcus Burnett späť – v poslednom dobrodružstve Bad Boys navždy a vy si tento film môžete pozrieť v Letnom kine v Amfiku o 21.00 hod.

Staromestské kultúrne leto

KOŠICE. Freestylová show skupiny Hand´s Up Crew sa predstaví na Dominikánskom námestí. Od 18.30 hod. si môžete na vlastné oči vychutnať jedinečné spojenie basketbalového a futbalového freestylu, množstvo nezabudnuteľných kúskov, trikov a zábavy.

Koncert na dvore

PREŠOV. Legendami opradená partia potulných muzikantov, ktorá svojou hudbou prebrázdila desať krajín a päť morí. Kapela žije na cestách, hráva na uliciach a na svojich výpravách sa presúva zásadne na bicykloch. Koncert San Borondon Cyclo Fanfaria v klube Wave začína o 20.00 hod.

Autokino pod Šarišským hradom

VEĽKÝ ŠARIŠ. Na lúke pod Hradom Šariš sa bude premietať aj v piatok 17. júla o 21.30 hod. Organizátori na tento deň pripravili aktuálnu novinku v podobe dokumentárneho filmu o živote a kariére československej hudobnej legendy Mira Žbirku. Film dostal príznačný názov podľa jeho prezývky Meky.

Vernisáž

BARDEJOV. Bašta pozýva na vernisáž výstavy „Proč snít, když se stačí dívat“,

autorky Kristíny Bukovčákovej. Tento projekt predstavuje autorkinu najnovšiu maliarsku tvorbu a jej prehodnocovanie. Začiatok o 20.00 hod.

Letné kino v Trebišove

TREBIŠOV. Film Taguj uvidíte v trebišovskom amfiteátri od 21.15 hod.

