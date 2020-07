Recepty z Korzára: Pripravte si pocitvú vanilkovú, punčovú či karamelovú zmrzlinu

Prázdniny predsa nemôžu byť bez tejto lahodnej pochúťky.

16. júl 2020 o 0:00 Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Karamelová zmrzlina

Potrebujeme: 250 ml šľahačkovej smotany, 250 ml plnotučného mlieka, 200 ml vody, 120 g kryštálového cukru, 3 žĺtky

Postup: Do hrnca dáme polovicu cukru a na miernom ohni ho za stáleho miešania rozpustíme - skaramelizujeme. Potom ho zalejeme vodou a varíme, kým sa neroztopia hrudky. Hotový karamel zalejeme mliekom a krátko povaríme. Zvyšný cukor vyšľaháme so žĺtkami do peny, prilejeme k nim karamelové mlieko a všetko spolu vyšľaháme nad parou, kým nezískame hustú zmes. Necháme chladnúť pri izbovej teplote a občas premiešame. Šľahačkovú smotanu vyšľaháme dotuha a postupne do nej primiešavame karamelovú zmes. Zmrzlinu nalejeme do uzatvárateľnej nádoby a dáme na niekoľko hodín do mrazničky.

Punčová zmrzlina

Potrebujeme: 3 šľahačkové smotany, 1 salko, 2 PL hrozienok, rum, punčovú arómu, trošku malinového sirupu (prípadne ružové potravinárske farbivo)

Postup: Hrozienka pokrájame a aspoň na hodinu ich namočíme do rumu. Potom si do misky vylejeme šľahačkové smotany a vymiešame ich dotuha. Postupne do nich zašľaháme salko, punčovú arómu, kvapku malinového sirupu alebo farbivo a napokon pridáme aj namočené hrozienka.

Zmes naložíme do nádoby, uzavrieme a dáme poriadne zmraziť. Je dobré spočiatku zmrzlinu približne každú hodinu premiešať.

Pravá vanilková zmrzlina

Potrebujeme: 250 ml mlieka, 150 g kryštálového cukru, 500 ml šľahačkovej smotany, 1 vanilkový lusk, 6 žĺtkov, zopár kvapiek vanilkového extraktu

Postup: Mlieko nalejeme do hrnca a dáme doň vyškriabanú dužinu vanilkového lusku. Pridáme cukor a polovicu šľahačky. Všetko dáme zohriať na mierny plameň. Druhú polovicu smotany zmiešame so žĺtkami a postupne vlejeme do hrnca k vanilkovému mlieku. Keď zmes začne hustnúť odstavíme ju, podľa chuti a vône pridáme vanilkový extrakt, premiešame a dáme do nádoby, ktorú odložíme na noc do mrazničky.