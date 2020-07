Železnice Slovenskej republiky plánujú výluky na viacerých tratiach

Železničná doprava bude obmedzená aj v Prešovskom a Košickom kraji.

11. júl 2020 o 15:24 SITA

VÝCHOD. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú cestujúcich na viaceré výluky vlakov v Prešovskom a Košickom kraji počas 29. kalendárneho týždňa.

Keďže ide o jednokoľajové trate, ŽSR bude prepravovať cestujúcich náhradnými autobusmi.

Informoval o tom Denis Dymo zo ŽSR.

Dolný Zemplín

ŽSR budú 13. júla od 10:30 do 15:30 vykonávať výlukové práce v úseku Stráže – Petrovce nad Laborcom – Michalovce.

Následne 15. júla od 10:20 do 15:40 na úseku Michalovce – Bánovce nad Ondavou, ktoré budú pokračovať 16. júla od 10:30 do 15:15 na trase Bánovce nad Ondavou – Hrinište – Trebišov.

Okres Vranov nad Topľou

Výluky čakajú cestujúcich aj medzi zástavkami Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou 14. júla od 9:10 do 14:10.

Dlhodobejšia výluka na trati bude v úseku Špišská Belá – Kežmarok.

Obmedzenie bude trvať od 13. júla od 8:10 do 20. júla do 18:00.

Vysoké Tatry

Dlhodobá výluka bude na trati Štrbské Pleso – Štrba a to od 6. júla od 8:10 nepretržite až do 6. februára 2021 do 18:00.

Tento úsek prejde komplexnou rekonštrukciou ozubnice, traťovej koľaje, výhybiek, trakčného vedenia, nástupíšť, priechodov a osvetlenia.

