Tipy na dnes - piatok 10. júla

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

10. júl 2020 o 0:00 red. TASR

Deti si počas workshopu vytvoria šumivú bombu do kúpeľa. (Zdroj: steelpark.sk)

To je bomba

KOŠICE. O 11.30 a 14.30 hod. sa v SteelParku uskutočné tvorivý workshop pre deti. Vyrábať sa bude šumivá bomba do vane. Aktivita je zameraná na vysvetlenie fungovania rozpustnosti jednotlivých materiálov a využitia hydrogénuhličitanu sodného v bežnom živote spojená s príjemnou výrobou šumivej peny do kúpeľa.

Letné kino v Amfiku

KOŠICE. Film Takmer dokonalé tajomstvá, ktorý sa bude v Letnom kine v Amfiku premietať 10. júla 2020, je remakom úspešnej talianskej komédie Úplní cudzinci. Pozriete si ho od 21.00 hod.

Výtvarné spektrum Košického kraja

KOŠICE. Vybrané diela účastníkov tohtoročnej súťaže Výtvarné spektrum Košického kraja predstavuje najnovšia výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Ide o diela širokého tematického zamerania, ale aj zastúpenia rôznorodých výtvarných techník. Pre verejnosť je prístupná do 30. júla. Výtvarné spektrum Košického kraja je postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, do ktorej sa každoročne zapájajú výtvarníci zo všetkých okresov kraja. Autorom ponúka možnosť prezentovať a konfrontovať svoju tvorbu pred širokou verejnosťou, vyhľadávať a rozvíjať talenty a zároveň zapájať ich do súťažného hnutia v rámci Slovenska.

Mária Modrovich & Peter Šulej

KOŠICE. Artforum pozýva na diskusiu a autorský večer s finalistami ceny Anasoft Litera Máriou Modrovich a Petrom Šulejom. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia kníh autorov Rozhovor s členkou kultu a Fytopaleontológia. Začiatok je o 18.00 hod.

Málo cynizmu na Prešov

PREŠOV. Po dlhšej dobe sa opäť rozbieha Stand Up a to rovno zbrusu novým vyše hodinovým špeciálom, ktorý spája satiru, story telling, investigatívu a autorskú hudbu. Začiatok o 19.30 hod.

Článok pokračuje pod video reklamou