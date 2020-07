Poučný film deti rady nemajú, má v ňom byť dobrodružstvo a humor, hovorí režisérka

Nenúkajte deťom filmy, na ktorých ste vyrástli, nemusia ich zaujať.

11. júl 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Slovenská kinematografia sa v ostatných rokoch prebrala z hlbokého spánku a opäť vznikajú nové filmy. Len tie pre deti sú ale stále nedostatkový tovar. V auguste prichádza do kín film pre deti a celú rodinu Letní rebeli. Vznikal v medzinárodnom prostredí, no réžie a časti scenára sa ujala slovenská režisérka MARTINA SAKOVÁ. Tvorbe pre deti a mládež sa venuje už od svojich tvorivých začiatkov. Pracovala na detských filmoch Amálka, ja sa zbláznim, Čarovala ryba, aby bola chyba, je autorkou animovaného filmu Heavy Mental a dokumentu Malá Hanoj. Letní rebeli sú o lete plnom zážitkov, kamarátstvach, bláznivých nápadoch aj sile detí stmeliť rodinu, ktorú netreba podceňovať.

V polovičke augusta príde do kín váš film Letní rebeli, hovorí sa o ňom, že je to film pre deti. Mladšia generácia si pod týmto označením zrejme predstaví americké animáky, tí starší zalovia hlbšie až k snímkam ako Spadla z oblakov, Chobotnice z II. patra či Nefňukej veverko. Bolo problematické presvedčiť všetkých naokolo, že film pre deti tu má stále miesto?

- Nie. Všetci vedia, že film pre deti má zmysel a je nepostrádateľný. A taktiež, že staršie deti od 8 rokov si veľmi rady pozrú hraný film s reálnymi deťmi z prostredia, ktoré im je známe. Takže sme veľmi vďační Audiovizuálnemu fondu Slovenska a Nemecka, ako aj Európskemu fondu Media, ktoré nás od začiatku, od vývoja projektu, podporovali. Ale celý ten proces nebol jednoduchý, s realizáciou filmu sme ja, spoluscenáristka Sülke Schulz, slovenská producentka Katarína Krnáčová a nemecký producent Martin Kleinmichel strávili niekoľko rokov. O to viac sa teraz tešíme, že vám ho môžeme v auguste konečne ukázať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo sa vôbec naši filmári tohto žánru vzdali a pustili sa do drám? Aký „kredit“ má vlastne tento druh filmov medzi profesionálmi?

- Písať pre deti a nakrúcať s deťmi nesedí každému. Dospelým je blízka „dospelácka” perspektíva. Výber a spracovanie tém pre dospelých ponúkajú filmárovi viac voľnosti, cieľová skupina je väčšia.

Deti zase majú rady, keď je film z ich perspektívy. A do nej sa treba pri písaní scenára nejakým spôsobom dostať bez toho, aby vám to bolo trápne. Detský film by mal mať v sebe poriadnu dávku dobrodružstva a humoru. Ak to v detskom filme chýba alebo je to nedostatočné, tak zostáva už len poučným. Nik z nás nemá rád, keď nás niekto poučuje.

Starší diváci na tento druh filmov spomínajú radi, v televízii mali svoje nezastupiteľné miesto. Nechýbajú takéto filmy dnešným deťom? Čo podľa vás dali generáciám, ktoré na nich vyrástli?

- Určite by malo vznikať viac filmov a seriálov pre deti a pre tínedžerov. Už aj na internetových platformách máte po pár týždňoch ponuky detských filmov vypozerané. Staršie filmy zas majú inú estetiku, ktorá už dnešné deti nemá šancu zaujať.

Deťom všeobecne chýbajú alternatívy, čo sa týka filmov a programov, aby si mohli samy vyberať a vedeli čeliť reklamnému tlaku filmových blockbusterov a počítačových hier. Byť samy sebou a mať rozhodovanie vo vlastných rukách. Vedieť sa rozhodnúť pre obsah a nie podľa toho, ako je to zabalené. Našťastie, tendencia podporovať detský film v Európe je už citeľná a musíme jej dopomôcť, aby bola aj viditeľná. Nemám pocit, že by dnešné deti boli nejak extrémne poslušné alebo menší rebeli ako my. Neviem ako vaše deti, ale moje určite nie.

Aké sú filmy vášho detstva, pri ktorých sa dostaví známa nostalgia?