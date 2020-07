Korzáristov ocenil za novinársku tvorbu Literárny fond

Porotu zaujali články Jabrika, Saba a Franka.

2. júl 2020 o 13:06 red.

BRATISLAVA, KOŠICE, PREŠOV. Redaktori denníka Korzár uspeli v súťaži o Výročnú cenu Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2019.

Prihlásených bolo dovedna 334 príspevkov od 156 súťažiacich z celého Slovenska.

Prémiu v kategórii tlačových médií získali aj redaktori denníka Korzár.

Úspech Korzára

Vedúci redaktor spravodajstva Peter Jabrik, spolu so svojím kolegom Kristiánom Sabom, získali prémiu za sériu článkov o afganských vojakoch, ktorí študovali na vysokej škole bez potrebných dokladov. A tiež za článok o bývalej mestskej budove v Košiciach, ktorá prešla cez školu a rektora na súkromnú firmu.

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu udelil prémiu aj prešovskému redaktorovi Korzára Michalovi Frankovi za sériu článkov o prepoisťovaní obyvateľov Starej tehelne do inej zdravotnej poisťovne bez ich vedomia.

Vydavateľstvo Petit Press, pod ktoré denník Korzár spadá, má v tejto kategórii aj ďalších ocenených - Romana Cuprika a Zuzanu Kovačič Hanzelovú za sériu článkov o sexuálnom zneužívaní v tábore ChaChaLand.

Cena vďaka svojej polovičke

Ocenení korzáristi nie sú nováčikmi, no cena im urobila radosť. Peter Jabrik sa novinárskym súťažiam dlho vyhýbal, no v posledných rokoch, odkedy sa ich už zúčastňuje, žne jeden úspech za druhým.

„Ocenenia nie sú síce to, prečo robím toto povolanie, ale aj to najnovšie a už druhé od Literárneho fondu ma potešilo. Novinárskych súťaží sa zúčastňujem odvtedy, odkedy sa tak rozhodla moja polovička a kolegyňa. Sám by som sa totiž ako nepraktický ‚zajtra‘ človek nikdy nedonútil vypísať prihlášku a urobiť výber vhodných článkov do súťaže. Takže je to aj jej zásluha,“ priznal.

„Prvý článok o afganských vojakoch, ktorí nedoložili všetky potrebné doklady na štúdium na košickej leteckej fakulte, nebol práve tým, ktorý by ma vnútorne uspokojil. Bol som si totiž vedomý, čo môže medializácia spôsobiť a že pre školu predstavujú zásadný zdroj príjmov. A aj sa to potvrdilo, lebo druhý článok priniesol viac-menej očakávané rozuzlenie – ukončenie ich štúdia. Novinár však musí vytesniť svoje pocity, ak fakty ukazujú, že tu niečo nie je v poriadku,“ opísal tému, ktorá zaujala odbornú porotu na čele s Petrom Kubínyim.

O ďalšej téme Peťo povedal: „Príbeh krásnej secesnej budovy, ktorá v priebehu pár rokov prešla z mesta Košice cez vysokú školu, jej rektora až do rúk súkromnej firmy, je veľmi zrozumiteľným príkladom, ako sa tu trestuhodne šafárilo s majetkom Košičanov.“

Ako slepé kura

Článok o afganských vojakoch s Jabrikom napísal spoluautor Kristián Sabo.

Podľa svojich slov prišiel k prémii od Literárneho fondu ako slepé kura k zrnu.

„Neviem, čo mám k tomu povedať, ja som nikde nič neposielal,“ pousmial sa. „O to väčšie prekvapenie to pre mňa bolo. Potešilo. Ďakujem za to.“

„Kiťo“ do súťaží svoje články neposiela. Niežeby nechcel, ale zvyčajne na to zabudne. Vďaka tandemu s Petrom Jabrikom to tentoraz bolo iné.

„S Peťom sa výborne spolupracuje,“ povedal a naznačil, že ocenený článok sa nerodil ľahko, ale podarilo sa.

Čakal cenu za iný článok

Svoju v poradí tretiu prémiu od Literárneho fondu získal Michal Frank z prešovskej redakcie Korzára.

„Musím sa priznať, že keď mi prišla správa o ocenení, myslel som si, že je to za sériu článkov deň po dni, minúta po minúte, o výbuchu bytovky v Prešove, na ktorej sme pracovali viacerí kolegovia, predovšetkým Maťo Belej a Mišo Ivan,“ ostal zaskočený.

Jury si vybrala inú sériu, kauzu hromadného prepoisťovania Rómov.

„Téme som vlani venoval viacero článkov. Prekvapila ma vlažná reakcia poisťovní i to, že podobných prípadov sa v minulosti stalo viac, ale ostávali pod pokrievkou. Som rád, že môžem robiť túto prácu a venovať sa tvorbe obsahu novín, lebo to považujem za hlavné poslanie médií,“ dodal.