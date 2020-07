Cestovatelia: Stredoeurópsky región má ešte stále čo ponúknuť

Ukrajinský Kyjev považujú za jedno z najkrajších miest Európy.

4. júl 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Keď bol malý, rodičia na cestovanie nemali veľa peňazí. Do dospelosti navštívil tak akurát Poľsko, kam sa chodilo nakupovať za lacný peniaz, Česko a neskôr aj Londýn, no aj to len vďaka brigádam. Keď sa teda Jánovi Turčinovi neskôr naskytla príležitosť vydať sa s priateľkou Dominikou Jalovou do zahraničia, dlho neváhal. Prvé cesty dvojice smerovali do okolitých krajín, do ktorých sa už dlho túžili pozrieť. Sen navštíviť Dubaj ich spoločne naučili veľa o organizácii, vybavovaní víz a riešení problémov. Postupne si vytyčovali stále ďalšie ciele, pričom im neprekážalo čakať hoci aj dva roky, kým cena letenky klesla na prijateľnú sumu. Dnes majú na konte všetky obývané kontinenty, vyše 70 štátov a absolvovali aj cestu okolo sveta. O svojich zážitkoch sa radi delia na vlastnom blogu. No hoci toho videli a zažili skutočne veľa, stále radi objavujú stredoeurópsky región a bohaté možnosti, ktoré ponúka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď plánujete výlet do cudzej krajiny, čo v nej primárne hľadáte? Lákajú vás viac historické pamiatky, mesto a kultúra, či skôr turistika a hory? Čo vás vie tak najviac osloviť?

- Ján (J): Povedal by som, že časom sa to mení. Zo začiatku sme vyhľadávali skôr mestá, pamiatky, občas nejaké pláže a podobne. Teraz by som povedal, že náš cieľ sa mení a skôr vyhľadávame tú prírodu, hory, kempovanie a podobné veci.

Okrem susedných krajín ste videli hodný kus sveta, myslíte, že má tento stredoeurópsky región čo ponúknuť? Je tu podľa vás ešte čo objavovať, aj keď sme z neho už čosi precestovali?

- Dominika (D): Naozaj je tu stále ešte množstvo zaujímavých miest, ktoré ešte nemáme objavené a ktoré sa oplatí vidieť. Vlastne aj preto sme nedávno boli v Rakúsku na takej štvordňovej ceste po horách a po prírode. Takže určite majú čo ponúknuť.

Stredoeurópsky región je príznačný svojimi hradmi a zámkami. Všade v okolí sa tiež nájdu väčšie či menšie hory, rokliny - v tomto sú si tieto okolité krajiny dosť podobné. Tým, že tieto veci nájdeme aj na Slovensku, tu už mnohých našincov neosloví tak ako cudzincov, keďže o stredovekých hradoch niekde ani nechyrovať. Keď teda hovoríte, že pre vás sú stále tieto okolité krajiny zaujímavé, čím vás osobne vedia osloviť, prilákať?