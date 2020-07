eZdravie za sto miliónov v praxi: Výmenné lístky sú stále na papieri

Je čo vylepšovať, tvrdí komora lekárov.

3. júl 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Mala to byť historicky najväčšia kvalitatívna zmena v zdravotníctve.

Ezdravie, teda elektronizácia zdravotníctva, bola prezentovaná ako krok, ktorý uľahčí život pacientom i lekárom a ušetrí čas i peniaze.

V čase koronavírusovej krízy sa ukazuje, že aj keď od spustenia projektu v januári 2018 uplynuli vyše tri roky, stále sa v ňom nachádzajú medzery.

Pacient: Na čo išli milióny?

Na jednu z nich upozornil denník Korzár jeho čitateľ.

Hovorí, že v situácii, keď sa pacienti snažia prichádzať do kontaktu s inými ľuďmi v čakárňach čo najmenej, si šiel osobne vyzdvihnúť výmenný lístok k všeobecnému lekárovi.

„Zo všetkých strán už pár mesiacov počúvame, ako sa máme brániť sociálnemu styku s inými osobami a potom narazím na žiadosť lekára, aby som si prišiel po výmenný lístok do ambulancie. Ide pritom o môj dlhodobý zdravotný problém, ktorý mám už so svojím obvodným doktorom odkonzultovaný, naozaj som nepotreboval žiadne vyšetrenie, ale len papier. Lekár mi však povedal, že výmenné lístky cez elektronický systém nevydáva. Pýtam sa teda, na čo išli tie milióny eur do niečoho, čo naplno nefunguje?“ dodal Košičan.

Postupný prechod

Na webovej stránke ezdravotnictvo.sk je pritom ako jedna z funkcií eZdravia prezentované vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia a výmenného lístku.

Na otázku, prečo je to v praxi inak, odpovedá ministerstvo zdravotníctva tvrdením, že v elektronickom systéme evidujú takmer milión výmenných lístkov.