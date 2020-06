Tipy na víkend - 27. a 28. júna

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

26. jún 2020 o 13:00 red.

Sobota 27. júna

Milada Horáková

KOŠICE. Mimoriadnym predstavením Milada Horáková, pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, si Štátne divadlo Košice o 19.00 hod. pripomenie 70. výročie justičnej vraždy českej právničky a političky, ktorá sa stala symbolom najväčšieho z vykonštruovaných politických procesov z 50. rokov 20. storočia v komunistickom Československu.

Autobusový výlet na Zemplín

KOŠICE. Za UNESCOM na Zemplín je názov ďalšieho autobusového výletu. Jeho účastníci spoznajú Morské oko, Chrám Prenesenia zostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej a Beňatinský lom. Autobus z parkoviska pred Jumbo centrom odchádza o 8.00 hod.

Do Medzeva a Jasova

KOŠICE. Vlakové výlety sa po korone opäť vracajú. Vlak z košickej stanice odchádza o 8.20 hod. Výletníkov odvezie do Jasova a Medzeva. Pripravená je ukážka práce dobrovoľných hasičov z Medzeva, prehliadka kostola, návšteva múzea kinematografie a tiež expozícia hámor či prehliadka jaskyne v Jasove a ďalšie aktivity.

Deň čistej Terasy

KOŠICE. V spolupráci s partičkou Trash Heroes Košice a spoločnosťou Kosit sa budú upratovať verejné priestranstvá na Terase. Zraz je pred miestnym úradom o 9.00 hod.

Letné kino v Amfiku

KOŠICE. Akčnú komédiu Taxi 5 uvidíte v Amfiku. Premietanie sa začína o 21.00 hod. Skôr, než sa ponorí amfiteáter do tmy, to na pódiu o 19.00 hod. roztočí skupina SilBand so spevákom Robom Šimkom.

Nedeľa 28. júna

Papierová regata

KOŠICE. Slovenské technické múzeum pozýva na zábavno-súťažné sprievodné podujatie k štatutárnej výstave 100 rokov lodiarstva v Československu s názvom Papierová regata. Podujatie pre rodiny s deťmi bude prvými ,,neoficiálnymi majstrovstvami Košíc" v púšťaní vlastnoručne skladaných papierových lodičiek. Súčasťou podujatia je premiéra dokumentárneho filmu cestovateľa Vlada Porvazníka a autogramiáda rovnomennej knihy - Plávam na svojich snoch - Od trópov po Arktídu. Lodičky sa budú púšťať na Hlavnej ulici pred STM od 13.00 do 15.00 hod. Premietanie filmu je naplánované na 15.30 hod. v Prednáškovej sále STM.

P.O.D.

KOŠICE. P.O.D. (skratka z Payable on Death) je americká nu metalová/kresťanská metalová skupina vytvorená v roku 1992. Skupina sa v súčasnosti skladá zo speváka Sonnyho Sandovala, bubeníka Noaha Bernarda, gitaristu Marcosa Curiela a basgitaristu Traa Danielsa. Ich kresťanská viera je dôležitou súčasťou ich hudby. Svoj koncert odohrajú v klube Collosseum od 19.30 hod.

Košické leto v Mestskom parku

KOŠICE. Otvárací koncert Košického leta je naplánovaný na nedeľu. Vystúpia Musica Iuvenalis, Ad Libitum (PL), Klasic Band. Vstup do parku je cez vchod pri Kunsthalle. Začiatok podujatia je o 17.00 hod.

Africké trhy v Prešove

PREŠOV. Milovníci exotického ovocia si prídu na svoje od 10.00 hod. vo Wave. Okrem banánov či manga bude k dispozícii aj menej známy jackfruit.

Ulička remesiel

TREBIŠOV. Nádvorie trebišovského kaštieľa v nedeľu ožije poľnohospodárskymi a remeselnými činnosťami a dávnymi tradíciami. Počas podujatia Ulička remesiel sa návštevníci dozvedia, ako sa mlela kukurica či plietlo lano, popozerať si budú môcť prácu rezbárov či výstavu poľnohospodárskych strojov a mechanizmov z konca 19. a začiatku 20. storočia. Chýbať nebude ani dobré jedlo. Akcia sa začína o 14.00 hod.