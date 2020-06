Tipy na dnes - piatok 26. júna

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

26. jún 2020 o 0:00 red.

Kožuchovský kostolík a ikony

KOŠICE. Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva o 16.00 hod. na komentovanú prehliadku časti expozície Storočia v umení.

Letné kino v Amfiku

KOŠICE. Stačilo by vám k životu sto vecí? Odpoveď môžete hľadať aj vo filme o životnom minimalizme 100 vecí, ktorý nájdete v júnovom programe Letného kina v Amfiku. Začiatok premietania je po 21.00 hod. Pred filmom je od 19.00 hod. pripravené vystúpenie jordánskeho speváka a tanečníka Loba a košického Tanečného štúdia Adriany Vrbovej.

Prečítané leto v knižnici pre mládež

KOŠICE. Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila pre deti cyklus prázdninových aktivít s názvom Prečítané leto. Zamerané budú na deväť inšpiratívnych tém, vždy jedna na týždeň, a to O mestách, O drakoch, O dverách a oknách, O stromoch, O tichu a načúvaní, O kuchyni, O ostrovoch, O ponožkách a posledný deviaty O knihách a čítaní. Program bude prebiehať vždy od pondelka do piatku okrem štvrtkov, ktoré sú čiastočne určené na administratívu a dôkladnú dezinfekciu priestorov. Knižnica tiež pripravuje doplnkový zábavný program, ktorý bude prebiehať bude štyri dni v týždni od 9.00 do 11.00 hod. v štyroch mimoškolských pobočkách a v pobočke v ZŠ Družicová. K dispozícii budú aj všetky relaxačné kútiky a celé leto aj tri výstavy známych detských ilustrátorov.

Koncert vo Wave

PREŠOV. Dve veľké mená prešovského hip-hopu, priekopníci zo starej školy,

Dj Jazzy, Shaquille slovenského hiphopu a Marek 6.59 sa na dvore Wave predstavia od 20.00 hod.

Koncert

BARDEJOV. Skupina Jób je na scéne dva roky, svoj koncert v Bašte odohrá od 20.00 hod.