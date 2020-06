Spoznajte okolie Váhu. Čakajú vás Kelti, zbojníci aj hradní páni

Región Považia je bohatý na legendárne aj unikátne miesta.

28. jún 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Od momentu, keď sa vody Čierneho a Bieleho Váhu dostanú na svetlo, spoja sa do jedného, až do ich splynutia s Dunajom, musia prejsť dlhú púť slovenskou zemou. Počas nej však majú možnosť spoznať rozličné malebné kraje a množstvom ľudských príbehov. Vezmite si z neho toto leto príklad a vydajte sa na prechádzku po krásach a zaujímavostiach Považia. Či to bude hornatá a chladnejšia oblasť Žiliny a Fatier, rovinatá a teplejšia Trnava či niečo medzi tým, tento región má na každom kroku čo ponúknuť.

HORNÉ POVAŽIE

Po stopách Jánošíka

Kto sa rozhodne kráčať po sútoku Váhu, jednoducho nesmie vynechať hneď prvú zastávku na hornom Považí. Obec Terchová, otčina slávneho slovenského zbojníka, je na svojho rodáka patrične hrdá. Veď nie nadarmo sa na jej okraji vypína vyše sedemmetrová socha Juraja Jánošíka, pozývajúca turistov do Vrátnej doliny.

Pri pátraní po jeho histórii treba začať priamo v obci, kde sa v budove obecného úradu nachádza Múzeum J. Jánošíka so stálou expozíciou. Snáď lepšiu predstavu o tom, kde presne sa narodil a ako vyrastal, získate návštevou osady Jánošíkovci, kde stojí symbolický rodný dom. Dostať sa k nej dá zo Šípkovej po zelenej turistickej značke pešo i na bicykli. Príbehy aj fakty zasa sprostredkuje Náučný chodník Jánošíkovým chotárom.

Okolitá príroda, nádherná rovnako ako pred 300 rokmi, taktiež dostala jeho meno. Na dobrú prechádzku v Malej Fatre sa treba vybrať do Jánošíkových dier, plných vodopádov, vysokých skál a úzkych cestičiek, po ktorých Juraj za mladi behával.

A ak sa putovaním necháte uniesť opačným smerom, môže sa stať, že skončíte až na strednom Považí v Jánošíkovej jaskyni. Je to síce trochu vznešený názov pre plytkú skalnú puklinu, ale o to zaujímavejší pri pomyslení, že ju v minulosti využívali zbojníci. Neskôr jej účel posvätil veriaci ľud, keď ju používal na náboženské účely.

Asfaltové jazero

Málokto vie, že pri obci Nezbudská Lúčka sa dajú nájsť pozostatky slovenského i európskeho unikátu - zaniknutého asfaltového lomu. Ide o jediné miesto v Európe, kde sa ťažil prírodný asfalt. Počas druhej svetovej vojny z neho napríklad postavili cestu zo Strečna do Vrútok. Vyťažený materiál sa spracúval vedľa lomu a ešte stále je na tom mieste vidno konštrukciu stavby, kde sa asfalt mlel. Počas horúcich dní dodnes po stenách lomu steká táto čiernosivá hmota.