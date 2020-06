Varíme s Korzárom sirupy z prírody: Levanduľový, mätový, bazový i ružový

Oceníte ich chuť aj účinky.

23. jún 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Príroda okolo nás je plná byliniek bohatých na zdraviu prospešné látky. Mnohé z nich sa kedysi často používali nielen v kuchyni, ale aj pri domácej liečbe všetkého možného od oškretej ruky, cez podráždený žalúdok až po chrípku. V dnešných časoch, keď sú na každom kroku dostupné plné lekárne, sa vedomosti o využití liečivých rastlín medzi bežnými ľuďmi pomaly vytrácajú. Nemôže byť však na škodu, ak si z okolo kvitnúcich byliniek pripravíme niečo nielen prospešné, ale aj chutné.

Bazový sirup

Potrebujeme: 20 veľkých nestriekaných kvetov bazy, 3 citróny v bio kvalite, 1 l vody, 1,5 ČL kyseliny citrónovej, 1 kg cukru

Postup: Nazbierané kvety bazy očistíme od všetkého drobného hmyzu, ktorý by sa v nich mohol nachádzať. Ak je nutné ich umyť, urobíme tak rýchlo pod studenou tečúcou vodou, no tento krok nám odstráni peľ a zredukuje aj výslednú chuť. Očistené kvety dáme do veľkej sklenenej misky. Citrón nakrájame na hrubé kolieska a pridáme ku kvetom. Do misky nalejeme vodu a necháme na tmavom a chladnom mieste lúhovať 24 až 36 hodín v závislosti od počasia. Ak je teplota vzduchu vyššia, stačí aj 24 hodín, pri nižšej necháme lúhovať dlhšie. Po odstátí vytlačíme šťavu z plátkov citróna do sirupu, ktorý následne celý precedíme cez jemné sitko alebo husto tkanú gázu do hrnca. Pridáme kyselinu citrónovú a cukor, za stáleho miešania zmes privedieme k varu a necháme bublať asi 5 minút. Horúci sirup vlejeme do pripravených sterilizovaných fliaš a poriadne ich zatvoríme. Skladujeme na chladnom a tmavom mieste.

Účinky bazy:

Bazové kvety boli známe už v tradičnej medicíne pre svoje antiseptické a antizápalové účinky po celom svete. Používajú pri chrípke a nachladnutí, ale aj pri zápale dutín či iných dýchacích poruchách. Ako doplnok majú tiež diuretické a laxatívne účinky, takže môžu pomôcť napríklad pri zápche. Baza dokáže nakopnúť imunitný systém. Pôsobí tiež antibakteriálne a antiviroticky, môže zmierňovať prejavy niektorých alergií, ale aj bolesti či opuchy kĺbov v dôsledku niektorých foriem artritídy. Používa sa aj na výplach ústnej dutiny či ako kloktadlo. Taktiež môže znižovať hladinu cukru v krvi.

Levanduľový sirup

Potrebujeme: 2 šálky (š) vody, 2 š cukru, 2 PL levanduľových kvetov, zopár bobúľ čučoriedok pre farbu (voliteľné)

Postup: Všetky suroviny dáme do hrnca, privedieme tesne pod bod varu a necháme na miernom ohni zohrievať asi 10 minút, kým sa cukor nerozpustí. Potom sirup vypneme a necháme vychladiť. Až bude studený, scedíme ho od kvetov a čučoriedok a následne prefiltrujeme aj cez kávový filter, aby sme odstránili všetky nečistoty. Prelejeme do čistej uzatvárateľnej fľaše a skladujeme v chladničke 3 týždne.

Účinky levandule:

Aromatická fialová levanduľa je známa svojimi upokojujúcimi účinkami. Pôsobí proti nespavosti, zmierňuje podráždenosť, nepokoj a nervozitu. Používať sa môže pri liečbe úzkostí a depresií. Bojuje proti zápalom a jej antioxidačné a antiseptické účinky tiež môžu prispievať k lepšiemu hojeniu rán. Pomáha aj pri problémoch s trávením či pri bolestiach hlavy a zubov. Ocenia ju napríklad aj tí, ktorí bojujú s mykózami. Čo sa týka kozmetických účinkov, napomáha zabraňovať vypadávaniu vlasov.

Mätový sirup

Potrebujeme: 2 veľké hrste mätových lístkov, 5 veľkých alebo 6 až 7 menších citrónov, 1 liter vody, 1250 g cukru

Postup: Lístky mäty umyjeme a položíme do veľkej tepluvzdornej sklenenej misky. Z citrónov vytlačíme všetku šťavu a cez sitko, ktoré zachytí drobné aj väčšie kôstky, a prelejeme k mäte. Vodu necháme zovrieť a pridáme ju do misky, ktorú následne prikryjeme čistou utierkou. Zmes necháme odstáť 48 hodín. Po dvoch dňoch lúhovania obsah misky scedíme a vmiešame cukor. Sirup necháme za občasného miešania odstáť ešte pár hodín. Keď sa cukor úplne rozpustí, prelejeme ho do sterilizovaných fliaš a dobre ich uzavrieme. Skladujeme na tmavom a chladnom mieste.

Účinky mäty:

Známa osviežujúca bylinka má skutočne mnohoraké využitie. S obľubou sa používa nielen v mojite či dobre chladenej citrónovej vode, ale aj pri liečbe chrípky či pri rozličných tráviacich problémoch, napríklad pri bolestiach žalúdka či symptóme dráždivého čreva. Má antialergické a antizápalové účinky. Pomáha redukovať prejavy astmy a vďaka obsahu mentolu taktiež podporuje uvoľňovanie a vykašliavanie hlienu. Odborníci odporúčajú používať mätu aj pri podráždenej pokožke a začervenaní. A ako bonus, pri priamej konzumácii osviežuje dych.

Ružový sirup

Potrebujeme: 3 veľké nestriekané kvety ruží, 500 ml vody, 600 g cukru, 1 PL citrónovej šťavy, 1 kvapka ružového esenciálneho oleja (voliteľné)

Postup: Lupienky ruží dobre opláchneme, aby sme ich zbavili všetkých nečistôt a dáme ich do dostatočne veľkého hrnca spolu s vodou a cukrom. Zmes privedieme tesne pod bod varu, plameň stíšime a necháme mierne zohrievať asi 10 minút. Sporák potom vypneme a do zmesi vmiešame citrónovú šťavu. Sirup necháme vychladiť na izbovú teplotu, potom ho vložíme na noc do chladničky. Na druhý deň ho scedíme a prelejeme do sterilizovanej uzatvárateľnej fľaše.

Účinky ruží:

Tieto krehké rastliny sa právom hrdia pomenovaním Kráľovné kvetov. Ruže sa už v dávnych dobách používali pre svoje mnohé pozitívne účinky na ľudské zdravie. Dodnes sa s používajú pre dosiahnutie krajšej pleti, pretože sťahujú začervenanie kože a zužujú póry. Majú antibakteriálne účinky a bojujú aj proti akné. Obsahujú tiež antioxidanty, bojujú proti depresiám a úzkosti a pozitívne pôsobia aj na ženské reprodukčné zdravie.

Zdroj: whereismyspoon.co, herbwisdom.com, gardentherapy.ca, medicalnewstoday.com, linsfood.com, indigo-herbs.co.uk