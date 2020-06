Varíme s Korzárom v pahrebe: Gurmánska živánska, zemiaky s bryndzou, zeleninové balíčky

Víkend je na jedlo v prírode ako stvorený.

13. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná

Bryndzové zemiaky z pahreby

Potrebujeme: väčšie zemiaky, soľ, maslo, bryndzu, kyslú smotanu, pažítku

Postup: Zemiaky so šupkou dobre umyjeme, osušíme a vidličkou či grilovacou ihlou ich niekoľkokrát prepichneme. Každý zemiak zabalíme do alobalu a vložíme do horúcej pahreby. Pečieme ich asi 40 minút.

Zatiaľ si vymiešame bryndzu s trochou kyslej smotany a pridať môžeme aj nasekanú pažítku či jarnú cibuľku.

Hotové zemiaky vyberieme z pahreby, alobal len trochu roztvoríme, aby nám tvoril „misku“, zemiaky prekrojíme na polovice a na každý dáme trochu masla, ktoré sa na horúcom zemiaku roztopí a bryndzovú „omáčku“.

Ak si medzitým stihneme upiecť slaninu, zopár kúskov toto jednoduché jedlo vyšperkuje.

Gurmánska živánska

Potrebujeme: kuracie stehná alebo prsia, údené klobásy, zemiaky, prerastanú slaninu, čerstvé papriky aj paradajky, cibuľu, mletú červenú papriku, grilovacie korenie, soľ, mleté čierne korenie, olej alebo bravčovú masť.

Množstvo surovín záleží od toho, koľko hladošov chcete nakŕmiť.

Postup: Zemiaky ošúpeme, nakrájame na kolieska a dáme do väčšej misy, pretože k nim budú postupne pribúdať ostatné suroviny.

Kuracie prsia nakrájame na kúsky, stehná naporcujeme a prihodíme k zemiakom. Pridáme tam na pásiky nakrájanú cibuľu, papriku aj paradajky a tiež na malé kúsky nakrájanú slaninu a na kolieska pokrájané klobásy.

Všetko primerane osolíme, okoreníme, posypeme papriku aj grilovacím korením. Dobre rukami premiešame a trochu necháme postáť, aby sa nám všetky chute prepojili.

Zatiaľ poriadne naložíme do ohniska a necháme drevo prehorieť, aby nám vznikla dobrá pahreba.

Pripravíme si alobal, ktorý môžeme potrieť trochou oleja alebo masti a jednotlivé porcie živánskej naň rozdelíme a poriadne zabalíme, aby nám jedlo neskončilo v ohni.

V prehorenej pahrebe urobíme miesto, balíčky živánskej tam rozložíme, uhlíky naložíme aj na ňu a pečieme asi 45 minút. Čas záleží aj od toho, aké veľké balíčky sme urobili.

Radšej si jednu vyberieme a skontrolujeme, aby bola upečená tak akurát.

Zeleninové balíčky

Potrebujeme: baklažán, mladé baby kukuričky, paradajky, papriku, plátky syra gouda, maslo, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Umytý baklažán aj paradajky aj papriky nakrájame na kolieska. Ak používame čerstvé kukurice umyjeme ich a osušíme, nakladané zlejeme a necháme odkvapkať.

Z alobalu si pripravíme jednotlivé kusy, do ktorých budeme zeleninu deliť.

Na každý kúsok dáme kolieska baklažánov, ktoré striedavo preložíme so syrom a paradajkou. K tomu kúsky papriky, kukuričky, všetko ešte môžeme posypať syrom, osolíme, okoreníme a pridáme trochu muškátu. Poriadne zabalíme a dáme do pahreby na cca 10 minút.

(zdroj: TASR)