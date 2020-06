Varíme s Korzárom: Kuracie roládky na paličke, talianske špízy, kuracie ihly s glazúrou

Napichnite, upečte a vychutnajte si.

9. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná

Kuracie roládky na paličke

Potrebujeme: vykostené kuracie stehná, čerstvé špenátové lístky, sušené slivky, prosciutto či inú sušenú šunku, soľ, mleté čierne korenie, grilovacie korenie, olej, med, rôzne bylinky

Postup: Kuracie stehná naklepeme, aby nám vznikol plát mäsa, ktorý osolíme okoreníme a poukladáme naň plátky šunky. Na to rozložíme lístky baby špenátu a do prostriedku vedľa seba uložíme sušené slivky, ktoré môžeme predtým namočiť. Mäso zrolujeme a poriadne zatlačíme. Pomôcť si môžeme aj potravinárskou fóliou, ktorá nám pomôže mäso lepšie zatlačiť. Potom fóliu odstránime a mäso zvonku osolíme, okoreníme a nakrájame na malé roládky či slimáčiky, ktoré napichneme na špajdle a urobíme si „lízatka“. Z oleja, medu, korenia a byliniek vymiešame marinádu, ktorou mäso potrieme a potom ho ugrilujeme alebo upečieme na panvici.

Špízy s pomarančovou glazúrou

Potrebujeme: kuracie prsia, červenú a žltú hrubostennú papriku, cukety. Na glazúru: 1 PL medu, 2 pomaranče, 1 PL kečupu, soľ, mleté čierne korenie, trochu citrónovej šťavy

Postup: Mäso aj zeleninu nakrájame na kocky a striedavo ich ponapichujeme na špajdle. Z pomarančov vytlačíme šťavu a zmiešame ju s medom, kečupom, soľou, korením a nastrúhanou pomarančovou kôrou. Ak je zmes na náš vkus príliš sladká, dochutíme ju troškou citrónovej šťavy. Špízy dáme do nádoby, kde ich vieme dobre rozložiť, môže to byť uzatvárateľná dóza alebo plech s vyššími okrajmi, zalejeme ich marinádou a necháme odpočívať.

Potom ich opečieme alebo ugrilujeme a počas prípravy ich ešte potierame zvyšnou marinádou.

Talianske špízy

Potrebujeme: cherry paradajky, syr feta, talianske pečivo focaccia prípadne bagetu, sušené paradajky, čierne olivy (komu nechutia, vynechá ich). Na marinádu: olivový olej, strúčik cesnaku, citrónovú šťavu, bazalku, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Začneme prípravou marinády. Zmiešame olivový olej, pretlačený cesnak, soľ, korenie, pár kvapiek citrónovej šťavy a nasekanú bazalku. Všetko dobre premiešame.

Focacciu nakrájame na kocky a tie postupne na pár sekúnd namočíme do marinády a poukladáme nabok. Pracujeme rýchlo, aby sa pečivo nerozmočilo. Potom dáme do misky na kocky nakrájaný syr, celé cherry paradajky, sušené paradajky a prípadne aj olivy a všetko to zalejeme marinádou. Necháme odpočívať asi pol hodiny. Potom jednotlivé suroviny pečivo- cherry paradajky, syr, sušené paradajky a olivy striedavo napichujeme na grilovacie ihly.

Uložíme na rozpálený gril, potrieme zvyšnou marinádou a pečieme. Špízy sú hotové, keď sa syr začne roztekať a pečivo bude chrumkavé.