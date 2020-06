Tipy na dnes - utorok 9. júna

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

9. jún 2020 o 0:00 red.

Výstava je otvorená do konca júna. (Zdroj: Kunsthalle)

Banksy a Poppy v Kunsthalle

KOŠICE. Diela anglického graffiti umelca Banksyho a tvorbu „neznámej“ street art umelkyne Poppy, ktoré zapožičalo Múzeum Moderného Umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, bude možné zhliadnuť už 9. júna v rámci multimediálnej výstavy v Kunsthalle. Výstavu si je možné pozrieť od utorka do nedele od 11.00 do 18.00 hod., potrvá do konca júna.