Tipy na dnes - piatok 12. júna

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

12. jún 2020 o 0:00 red.

Letné kino v Amfiku

KOŠICE. Piatkový program na Amfiku odštartujú o 19.00 hod. tanečníci z UnoStar Dance Studio. Od 21.00 hod. začína premietanie českého filmu Úsmevy smutných mužov.

Duchoňovci

KEŽMAROK. Z nádvoria Kežmarského hradu sa budú ozývať najväčšie hity Karola Duchoňa. Koncert PRE100 v podaní kapely Duchoňovci sa uskutoční v piatok o 19.00 hod. Kapela mapuje Duchoňovu kariéru, hrá a spieva najväčšie hity, ktoré pre neho zložili známi slovenskí skladatelia.

Galéria umelcov spiša

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Galéria pripravila na piatok Dlhý deň s umením - pre verejnosť je otvorená v čase od 10.00 do 19.00 h a sprístupnené budú všetky výstavy. Výtvarné kalendárium otvára v rovnaký deň workshop Ženy On Line 8: Intervencie, ktorý bude v čase od 16.00 do 19.00 h. Hravý happening je zameraný na intervenciu textilom do objektov a drevín. Obliekanie stromov a sochárskych diel obháčkovaním i obšívaním sa bude za priaznivých podmienok konať v exteriéri galérie v expozícii Záhrada umenia a v Galérii pri dufarte. V prípade dažďa sa budú obliekať sochy na výstave spišského výtvarníka Imricha Svitanu.

Deň Rusínov na Slovensku

MEDZILABORCE. Karpatskí Rusíni žijúci na Slovensku oslávia v piatok v Medzilaborciach svoj národný sviatok celodenným podujatím. Program Dňa Rusínov Slovenska sa začne v obci Čertižné, kde si Rusíni pripomenú pamiatku rusínskeho politika, poslanca uhorského snemu a spoluzakladateľa Matice slovenskej Adolfa Dobrianskeho položením kvetov na jeho hrob. Nasledovať bude zasadnutie výboru ROS, ktoré je naplánované na 13.00 hod. Záujemcovia o účasť v slávnostnom sprievode sa zídu o 15.30 hod. pred Mestským úradom Medzilaborce, aby spoločne prešli za spevu rusínskych piesní mestom pred dom kultúry,