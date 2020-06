Bodvu menia zo stoky späť na rieku. Miestni vyzbierali haldy odpadu

Chlapov bolo toľko, že sa autá obracali na dvakrát.

6. jún 2020

JASOV. Vyše šesťdesiatka mužov a mladíkov z Jasova sa v sobotu pustila do čistenia rieky Bodva.

Jej brehy aj samotný tok totiž pokrýval odpad rôzneho druhu, ktorý by za bežných okolnosti skončil v kontajneroch a zberných dvoroch.

Najmä na jednom úseku v malom lesíku haldy smetí riečku doslova zahatali.

Dobrovoľnícka akcia vznikla spoluprácou obce Jasov s odpadovou spoločnosťou Kosit a Slovenským vodohospodárskym podnikom.

Ani neprehovárali

Väčšinu miestnych chlapov naverboval Alexander Horváth, predseda občianskeho združenia Pre lepší život Rómov v Jasove.

Zdôraznil, že muži prišli na upratovanie dobrovoľne.

„Sú to prevažne naši členovia - športovci. Chceli sme ukázať, že chceme mať naše prostredie čistejšie. Niekto hovorí, že my, Rómovia, nechceme dobrovoľne spolupracovať. Ale to, že sme tu, je dôkazom toho, že to tak nie je.“

Chlapov ani nemusel veľmi prehovárať.

„Išlo to rýchlo. Mysleli sme si, že sa prihlási 30 dobrovoľníkov a prišlo ich vyše 60. Nemali sme ich ako priviezť autami naraz, tak sme sa otáčali na dvakrát."

Horváth priznáva, že odpad produkujú aj miestni, najmä tí, ktorí žijú hneď pri Bodve. Niečo donesie voda už od Medzeva.

Okrem PET fliaš našli v kopách odpadkov tiež rozmernejšie kusy. Pneumatiky, chladničku či matrace.

Oslobodená rieka

Pozrieť sa na to, ako to mužom s čistiacimi prácami ide, porozprávať sa s nimi a prerokovať so starostom Jasova ďalšie možnosti ako predísť vzniku nových čiernych skládok prišiel minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Odstraňovanie odpadkov nazval záchrannou akciou proti zapchatiu toku Bodvy.

„Pre túto chvíľu bude táto rieka oslobodená. Ale aby to takto nevyzeralo o pár mesiacov rovnako, treba urobiť aj niečo viac.“

Budaj za dôležité považuje ľudí z osád motivovať a vytvoriť im podmienky, aby takéto skládky nevytvárali. Napríklad ich aj finančne motivovať.

Osady nazval územím nikoho, pretože ich obyvatelia majú často postavené domy na pozemkoch, ktoré nevlastnia. Nemajú tak ani žiadne možnosti, kam odpad vyhadzovať.

PET-ky majú svoju hodnotu

Pri brehoch rieky napĺňal vrecia odpadom generálny riaditeľ Kosit, a. s., Marián Christenko.

Za veľký prínos považuje, že obec do tejto akcie zapojila svojich obyvateľov.

„Páči sa mi myšlienka zaangažovania obyvateľov obce do odstraňovania čiernych skládok. Ide o ľudí, ktorí v tomto prostredí žijú a zároveň môžu byť pôvodcami tohto odpadu. Dôležité je týchto obyvateľov pozitívne motivovať, že PET fľaše majú pri separovaní svoju hodnotu, ktorá sa vytvorí jednoduchšie na rozdiel od toho, ako keď je potrebné čistiť rieku od PET fliaš.“

Na mieste pomáhalo 30 zamestnancov Kositu.

Odpadová spoločnosť poskytla zvozovú techniku, manipuláciu, priestor na triedenie odpadu a sprostredkuje predaj druhotných surovín.

Slovenský vodohospodársky podnik zase dodal bager určený na práce pri vodných tokoch.

Postavili zbernú hrádzu

Prednosta jasovského úradu Kamil Münnich hovorí, že chcú problém s haldami odpadu riešiť vytvorením miestneho zberného dvora, kde by ľudia odpadky nosili a tam sa aj triedil.

Nelegálne skládky v katastri obce sa podľa neho objavujú najmä posledných päť až šesť rokov.

Sobotné čistenie Bodvy nie je prvou podobnou záchrannou akciou. Doteraz ich bolo päť.

Pred rokom investovala samospráva 50-tisíc eur do zlikvidovania nelegálnej skládky.

Potom na Bodve nechala obec vybudovať zábranu na zachytávanie odpadu a miestni ľudia ju priebežne čistili.

„Prišiel však koronavírus a nebolo ľudí, ktorí by to tam chodili vyčistiť,“ popisuje prednosta situáciu, prečo sa odpad v rieke znovu nahromadil.

Doplnil, že s Kositom priebežne spolupracujú na čistení miestnej osady. Týždenne odtiaľ vynesú štyri až päť kontajnerov.

Dobrovoľné čistenie v Jasove sa konalo pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Financie získané z predaja druhotných surovín poputujú späť do obce a budú určené na likvidáciu ďalších čiernych skládok.