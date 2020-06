Varíme s Korzárom: Kurča na rozmaríne, kuracie stehná so zemiakmi a karfiolom

Hydinové mäso nikdy neomrzí.

2. jún 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Kurča s rozmarínom a pomarančmi

Potrebujeme: 1 celé kura (asi 1,5 až 2 kg), 3 ČL soli, 1 ČL čerstvo mletého čierneho korenia, 1 rozštvrtený pomaranč, 1 rozštvrtený citrón, 6 pretlačených strúčikov cesnaku, 4 vetvičky tymianu a 1 PL nasekaných tymianových lístkov, 2 vetvičky rozmarínu, 4 š kuracieho vývaru, 4 PL masla, 1 až 3 PL hladkej múky podľa potreby

Postup: Rúru predhrejeme na 190 stupňov. Kura umyjeme a osušíme zvnútra aj zvonku. Vnútri mäso posolíme dvoma lyžičkami soli a mletým čiernym korením a naplníme ho toľkými kúskami pomaranča a citróna, strúčikmi cesnaku a vetvičkami byliniek, koľko sa vojde. Nohy zviažeme dohromady kuchynskou niťou a krídla zastrčíme pod mäso tak, akoby sme dávali ruky za hlavu. Vrch pokvapkáme šťavou zo štvrťky citróna a ochutíme zvyšnou lyžičkou soli.

Kura položíme do pekáča spolu so všetkými zvyšnými kúskami citrusov, cesnaku a byliniek brušnou časťou hore. Vložíme do rúry a pečieme asi 1,5 až 2 hodiny, kým z prepichnutého stehna nevyteká čistá šťava alebo kým vnútorná teplota nedosiahne 71 stupňov. Upečené mäso preložíme na dosku na krájanie, zakryjeme zľahka alobalom a necháme odležať asi 10 minút.

Kým mäso odpočíva, do pekáča vlejeme 1 šálku kuracieho vývaru a zmiešame ho so všetkým výpekom, ktorý zostal na dne. Zmes precedíme cez jemné sitko do malej rajnice a zohrejeme na miernom ohni. Potom pridáme maslo a zvyšný vývar, jemne zamiešame, aby sa maslo rozpustilo. K tomu prisypeme lyžicu múky na zahustenie. V prípade potreby pridáme múky aj viac.

Šťavu z pomarančových a citrónových štvrtiek vytlačíme do hrnca a varíme, kým nezhustne, ale mala by byť redšia než omáčka s výpekom. Nakoniec do nej primiešame tymian. Preliať ňou môžeme ryžu alebo zemiaky k mäsu.

Zdroj: leitesculinaria.com

Kuracia rolka so sušenými slivkami a orechami

Potrebujeme: 4 kuracie prsia bez kosti a kože, 3/4 šálky (š) sušených sliviek, 1/4 š balzamikového octu, 1/3 š najemno nasekaných vlašských orechov, 1/4 š feta syra, 2 PL dijonskej horčice, 1/2 š strúhanky

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a zapekaciu misu vytrieme olejom. V malej miske zmiešame sušené slivky a balzamikový ocot a necháme 5 minút odstáť. Potom z ich mixéri vyrobíme tuhú pastu.

Kuracie prsia vyklepeme, posolíme, okoreníme, potrieme slivkovou pastou a posypeme orechami a feta syrom. Mäso zabalíme do rolky a zaistíme ho špáradlami. Vrch potrieme horčicou, posypeme strúhankou a pečieme v rúre 25 až 30 minút. Pred servírovaním vytiahneme špáradlá. Rolku nakrájame na kolieska a podávame.

Stehná s karfiolom a novými zemiakmi

Potrebujeme: 5 kuracích stehien, ½ väčšieho karfiolu alebo jeden menší, 1 PL kremžskej horčice, 3 strúčiky cesnaku, mletú červenú papriku, mletú rascu, olej, soľ, mleté čierne korenie, nové zemiaky, 2 červené cibule, bylinky

Postup: Z horčice, papriky, rasce, pretlačeného cesnaku a oleja urobíme marinádu. Stehná rozdelíme na horné a dolné, osolíme ich, okoreníme a potrieme marinádou. Rozmiestnime ich na plech a dáme piecť do rúry vyhriatej na 200 stupňov.

Zatiaľ si rozoberieme karfiol na maličké ružičky a necháme variť vodu. Keď zovrie, dáme do nej karfiol a asi 5 minút ho povaríme. Potom ho scedíme a necháme odkvapkať. Zemiaky poriadne vydrhneme aj so šupkou a nakrájame ich na kolieska.

Do misky dáme zemiaky, karfiol a plátky nakrájanú cibuľu. Osolíme ich okoreníme, pridáme bylinky, pokvapkáme olejom a keď sa budú stehná piecť už 20 minút, pridáme zeleninu na plech. Na všetko poukladáme plátky masla a zapečieme.