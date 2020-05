Varíme s Korzárom: Bravčové kolienko na ražni, cuketové špízy, jablká na grile

Inšpirácie nielen na víkendovú grilovačku.

22. máj 2020 o 0:00 Anna Novotná

Bravčové kolienko na ražni

Suroviny: 2 bravčové kolená, 1 PL posekaného tymianu, 1 PL posekaného majoránu, 1 ČL drvenej rasce, 1 ČL mletého čierneho korenia, 2 strúčiky cesnaku, 1 ČL dijonskej horčice, 2 PL oleja, soľ, 50 ml piva, 1 PL medu

Postup: Kolienka umyjeme, osušíme a kožu narežeme do tvaru kosoštvorcov, ale neprekrojíme ju až do mäsa. Z tymianu, majoránu, rasce, čierneho korenia, pretlačeného cesnaku, horčice, oleja a soli urobíme marinádu, ktorú dôkladne vmasírujeme do zárezov a kolienka ňou dobre natrieme. Necháme pri izbovej teplote pôsobiť asi hodinu.

Gril rozžeravíme a pripravíme tak, aby sme mohli použiť ražeň. Kolienka upevníme na ražeň tak, aby sa rovnomerne otáčali, dáme ich na gril a pod kolienka položíme misku na odkvapkávanie. Grilujeme ich pod poklopom asi jeden a pol hodiny.

Približne po tomto čase zmiešame v šálke pivo s medom a touto glazúrou potrieme kolienka. Zvýšime teplotu grilu a pri zatvorenom poklope ich opekáme ďalej. Dbáme však na to, aby neprihoreli a opakovane ich potierame medovo-pivnou glazúrou. Keď už budú mať krásne upečenú kôrku odstavíme ich, ale ešte aspoň desať minút ich necháme odpočívať a potom ich nakrájame a podávame.

Cuketové špízy so syrom

Potrebujeme: 3 mladé cukety, 200 g ovčieho syra feta, cherry paradajky, olivový olej, sušené oregano, soľ

Postup: Zmiešame trochu oleja so sušeným oreganom a urobíme si bylinkový olej. Cuketu umyjeme, ak má peknú šupku nemusíme ju ani čistiť a škrabkou si nakrájame dlhé pásy. Do misy dáme liter studenej vody, rozpustíme v nej lyžičku soli a do roztoku vložíme na 20 minút plátky cukety. Zatiaľ si nakrájame syr na kocky.

Cuketu vyberieme z nálevu, zľahka osušíme papierovou utierkou a jemne potrieme z jednej strany oreganovým olejom a zavinieme do nich po jednej kocke fety. Závitky striedavo s cherry paradajkami nastokneme na špajdle, prípadne môžeme pridať aj olivy.

Špízy grilujeme na priamej strane grilu z každej strany po päť minút. Pred podávaním ich ešte pokvapkáme troškou bylinkového oleja.

Jablká na grile

Potrebujeme: mierne kyslé jablká, lieskové orechy, hrozienka, ovsené vločky, citrónovú šťavu, hnedý cukor, mandle

Postup: Lieskové orechy a hrozienka nasekáme nadrobno a zmiešame s ovsenými vločkami, hnedým cukrom a citrónovou šťavou. Jablká prekrojíme na polovice, vyberieme z nich jadrovník a naplníme orechovou plnkou. Gril rozohrejeme na 180 stupňov, poukladáme naň jablká, posypeme ich nasekanými mandľami a pečieme asi 25 minút. Veľmi sa k nim hodí vanilková zmrzlina.