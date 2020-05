Varíme s Korzárom: Ponúknite hosťom podnos hojnosti, bude to dokonalá párty či oslava

Pripravte si bylinkový dressing, zlatý humus aj francúzsky cibuľový dip.

29. máj 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Menu tradičných rodinných osláv sa od seba až tak nelíši. Obvykle sa na stoloch objaví mäsová, syrová či zeleninová misa a nejaké pečivo, prípadne obložené chlebíčky. Ak ale hľadáte niečo, čím by ste na hostí urobili dojem, nezašpinilo by to veľa riadu a pritom by na jednom mieste bola naservírovaná klasika i exotika, vyskúšajte miesto tradičných mís pripraviť jeden veľký podnos plný hojnosti.

Takto sa to podarí

- Začíname vždy od tých najväčších vecí na podnose a postupne pridávame menšie časti. Na vytvorenie podnosu priam pretekajúceho hojnosťou sa budeme snažiť vyplniť každé voľné miesto, takže orechy, semienka či bobuľové ovocie si necháme až úplne na záver.

- Ako prvé na plochu položíme misky a poháre. Nie je nutné, aby boli rovnaké, práve naopak, nesúrodosť dodá podnosu na rozmanitosti. Môžete ich umiestniť uprostred, na okraje aj náhodne rozložiť po ploche. V druhom prípade vytvoríme na podnose štruktúru a rozdelíme ho na menšie časti.

- Na vzniknuté väčšie prázdne časti poukladáme celý syr. Plátky alebo malé kocky sú síce jednoduchšie na konzumáciu, ale syrové bloky vytvoria bohatší, trojrozmerný vizuál. Ak sa teda rozhodnete syr nekrájať, pridajte k podnosu aj vhodné nože. Prípadne môžete predkrojiť zopár kúskov a zvyšok nechať vcelku.

- Ak chcete na podnos zakomponovať aj čerstvé bylinky či listovú zeleninu, ako špenát či rukolu, môžete z nich vytvoriť perinku pre syrové bloky, prípadne reťaz, ktorá ich bude ovíjať. Takýmto spôsobom tiež vyplníte prázdne miesta v ich okolí.

- Krekry alebo malé kolieska pečiva poukladáme do poloblúkov okolo misiek a syrov. Taktiež môžu rámovať napríklad okraj podnosu.

- Postupne pridávame podľa fantázie ďalšie jedlá či pochutiny. Nie je dôležité, aby boli rovnaké druhy jedál pohromade, práve naopak. Cieľom je dosiahnuť skôr neupravený, rustikálny vzhľad, ktorý nabudí dojem pretekajúcej hojnosti aj na malej ploche. Poriadkumilovné povahy však môžu pripraviť aj osvedčené syrové, mäsové, zeleninové a ovocné sekcie.

- Zeleninu a ovocie pred servírovaním umyte a ošúpte, ak treba, prípadne rozpoľte, aby ste zjednodušili ich konzumáciu. Takto pripravené plody navyše vytvoria priateľnejší vzhľad.

- Nakoniec prichádzajú na rad bobule, orechy, prípadne semienka. Tie sa môžu pokojne nahrnúť na kôpky, ktoré trojrozmernému vzhľadu len pomôžu.

- Ako bonus na záver môže prísť aj sladká bodka v podobe čokolády. Nalámte ju nahrubo na nerovnomerné kúsky a poukladajte ich na okraj podnosu.

- Podnos môže byť aj tematický, napríklad vegetariánsky, vegánsky, raw, čokoládový, palacinkový, grilovačkový, raňajkový... Fantázii sa medze nekladú. Základné pravidlá zostávajú rovnaké, obmieňajú sa len použité druhy jedál.

Francúzsky cibuľový dip

Potrebujeme: 2 PL masla, 3 veľké natenko nakrájané cibule, soľ a mleté čierne korenie, 1 PL čerstvého tymianu, 1/4 š suchého sherry 220 g créme fraiche, 1/2 šálky (š) gréckeho jogurtu, 1 PL nastrúhanej citrónovej kôry, 1/4 š nasekanej pažítky, opečené kolieska bagety na servírovanie

Postup: Vo veľkej panvici na strednej teplote roztopíme maslo. Pridáme cibuľu, osolíme a okoreníme a varíme zakryté za častého miešania asi 8 až 10 minút, alebo kým cibuľa nebude mäkká. Potom teplotu zvýšime a varíme opäť za častého miešania 30 až 40 minút, kým cibuľa nenadobudne tmavohnedý odtieň. Ak sa nám pripaľuje alebo panvica hnedne, pridáme cca 2 lyžice vody. K zhnednutej cibuli primiešame tymian a minútu povaríme. Potom prilejeme sherry a necháme ju úplne vypariť. Cibuľu následne odstavíme a necháme vychladnúť.

K studenej cibuli pridáme créme fraiche, jogurt a citrónovú kôru, vymiešame dohladka a prisypeme asi za lyžicu pažítky. Zmes necháme odstáť 30 minút, aby sa chute prepojili. Pred podávaním posypeme vrch zvyšnou pažítkou. Podávame s opečenou bagetou.

Poznámka: Créme fraiche je francúzsky kyslý šľahačkový krém, ktorý sa ľahko dá vyrobiť aj doma. Stačí si zmiešať 2 š šľahačkovej smotany (aspoň 33 %) s 3 lyžicami cmaru (so živými kultúrami). Zmes dáme do pohára, zľahka ho prikryjeme gázou alebo inou priedušnou látkou, ktorú zaistíme špagátom. Krém necháme odstáť pri izbovej teplote 24 hodín, potom dáme odležať do chladničky na ďalších 24 hodín.

Bylinkový dip k surovej zelenine

Potrebujeme: 220 g čerstvého kozieho syra izbovej teploty, 1/2 š ricotty, 1 najemno nakrájaná jarná cibuľka, 1/2 malého strúčika cesnaku nastrúhaného najemno, 1/4 š nasekanej čerstvej petržlenovej vňate, 1/4 š nasekanej čerstvej mäty, 2 PL nasekanej čerstvej pažítky, 2 ČL najemno postrúhanej citrónovej kôry, 2 PL citrónovej šťavy soľ a mleté čierne korenie,

Postup: Kozí syr a ricottu rozmixujeme dohladka. Pridáme jarnú cibuľku a cesnak, neskôr aj bylinky, citrónovú kôru a šťavu, osolíme a okoreníme a všetko dobre premiešame. Vrch posypeme zvyšnými bylinkami. Podávame s nakrájanou čerstvou zeleninou.

Zlatý hummus

Potrebujeme: 440 g konzervu cícera, 3 PL olivového oleja, 2 PL nálevu z cícera, 2 PL citrónovej šťavy, 1 PL tahini, 3/4 ČL soli, 1/2 ČL mletej kurkumy, 1/4 ČL mletého muškátového orieška, 1 veľký strúčik cesnaku

Postup: Z cíceru zlejeme nálev, ktorý si odložíme na neskôr. Všetky ingrediencie dáme do kuchynského robota alebo do mixéra a miešame, kým nevznikne hladká zmes. Ak chceme zmes tekutejšiu, pridáme viac cícerového nálevu. Servírujeme s obľúbenou zeleninou alebo krekrami.

Zdroj: allrecipes.com, goodhousekeeping.com, healthynibblesandbits.com, minimalistbaker.com. inspiredbycharm.com, purewow.com, recipetineats.com

Dobré rady - Jeho základom je rozmanitosť, preto sa na jednej ploche spolu môže stretnúť syr, šunka, saláma, klobása, ovocie - čerstvé aj sušené, zelenina, zavárané alebo konzervované pochutiny, orechy, semienka, čokoláda či krekry, drobné slané pečivo, ale aj dipy, džemy, marinované či pečené jednohubky, ba dokonca aj čerstvé bylinky a jedlé kvety. - Aby mali hostia z čoho ochutnávať, nezabudnite pri nakupovaní prihodiť z jednej kategórie jedla hneď viacero druhov. - Vyberte si ten najväčší podnos, aký doma máte. Servírovať však môžete aj na väčšej drevenej tácke či doske na krájanie. Ak sa v kuchyni nič dostatočne veľké nenachádza, použite viacero menších podnosov alebo dosiek. - Na jednoduchšie čistenie a zároveň ochranu pred zafarbením povrchov môžete podnos vyložiť papierom na pečenie. - Okrem vhodne zvolenej servírovacej plochy budete potrebovať aj niekoľko misiek. Mali by byť menšie a podľa možnosti užšie, aby zbytočne nezaberali veľa plochy. Poslúžia na dipy, omáčky či pochutiny v náleve. - Aspoň hodinu pred podávaním vyložíme syry aj mäso z chladničky, aby sa stihli zohriať na izbovú teplotu a neboli na konzumáciu pristudené. Mäkké syry sa tiež budú ľahšie rozotierať. Zdroj: healthynibblesandbits.com, collectivegen.com