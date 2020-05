Pečieme s Korzárom pre mamy: Lávový koláč, lahodná pena, nepečený tart

Nič nepovie ľúbim ťa lepšie ako čokoláda.

10. máj 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Lávový čokoládový koláč

Potrebujeme: 1/2 š masla, 120 g čokolády na varenie, 1 š práškového cukru, 2 celé vajíčka, 2 vaječné žĺtky, 6 PL múky, štipka soli

Postup: Rúru predhrejeme na 220 stupňov a 4 zapekacie nádoby na souflé štedro vymastíme, vysypeme kakaom a položíme na plech. Do veľkej misky vhodnej do mikrovlnky vložíme maslo a čokoládu a dáme zohriať na 1 minútu. Potom čokoládu premiešame a ak ešte treba, vložíme ju opäť do mikrovlnky zohriať. Keď je zmes hladká, vmiešame do nej práškový cukor a následne vajíčka a žĺtky, ktoré v kréme dobre vymiešame. Nakoniec prisypeme múku. Cesto rovnomerne rozdelíme do pripravených nádob a pečieme v rure 12 až 13 minút alebo kým nie sú kraje pevné a stred mäkký, no nie tekutý. Koláče necháme chladnúť asi 2 minúty, potom opatrne nožom oddelíme cesto od stien nádoby a preklopíme na tanier. Posypeme práškovým cukrom a ihneď podávame.

Lahodná čokoládová pena

Potrebujeme: 3 vajíčka, 125 g horkej čokolády, 125 ml šľahačkovej smotany, 10 g masla, 35 g krupicového cukru, šľahačka a hoblinky čokolády na ozdobu

Postup: Z vajec oddelíme žĺtky a bielky. Bielky necháme ohriať na izbovú teplotu, žĺtky vyšľaháme dopenista. Čokoládu a maslo roztopíme v mikrovlnke, vymiešame hladký krém a necháme ho vychladiť na vlažnú teplotu. Smotanu vyšľaháme dotuha. K bielkam pridáme cukor a taktiež vyšľaháme.

Žĺtka prelejeme k smotane a zľahka ručne zamiešame, maximálne však osem ráz. Vlažnú, ale stále tekutú čokoládu pridáme k smotane a zamiešame taktiež maximálne osem ráz. Z bielok odoberieme štvrtinu, ktorú pridáme k čokoláde a vmiešame tak aby nezostali hrudky (maximálne 10 ráz). Celú zmes prelejeme do nádoby k zvyšku bielok a opäť miešame tak, aby nezostali žiadne hrudky (maximálne 12 ráz). Vzniknutú penu rozdelíme do 4 pohárov a necháme v chladničke aspoň 5 hodín tuhnúť. Pred podávaním ozdobíme šľahačkou a hoblinkami čokolády.

Nepečený čokoládový tart

Potrebujeme na cesto: 24 čokoládových sušienok (napríklad Oreo), 6 PL (85 g) roztopeného masla

Na plnku: 1 š (170 g) nahrubo nasekanej horkej čokolády, 1 š (170 g) nahrubo nasekanej mliečnej čokolády, 1 š (240 ml) šľahačkovej smotany, 1/4 š (56 g) masla nakrájaného na malé kúsky

Postup: Sušienky rozmixujeme na konzistenciu mokrého piesku, preložíme ich do misky a vmiešame roztopené maslo. Vzniknutú hmotu vtlačíme do tortovej formy alebo formy na tart s priemerom 23 centimetrov tak, aby bola rovnomerne rozložená po dne aj po stranách. Formu vložíme do chladničky asi na 30 minút. V prípade, že by sme chceli cesto piecť, už vychladené ho dáme na 5 až 6 minút do rúry rozohriatej na 180 stupňov a následne ho necháme úplne vychladnúť. Upečené cesto bude chrumkavejšie.

V stredne veľkej tepluvzdornej miske zmiešame oba druhy čokolády. V malom hrnci zohrievame smotanu s maslom, kým nezačne jemne vrieť. Potom ju odstavíme a polejeme ňou čokoládu. Počkáme asi minútu, gumenou stierkou zmes vymiešame dohladka, vlejeme ju do formy a celý koláč vložíme stuhnúť do chladničky aspoň na 4 hodiny, ideálne cez noc. Najlepšie je piecť koláč deň vopred.

Zdroj: carlsbadcravings.com, recipetineats.com, prettysimplesweet.com