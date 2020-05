Varíme s Korzárom: Zeleninová polievka, marinovaná divina, nepečený čokoládový koláč

Inšpirácie do vašej kuchyne.

11. máj 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Zeleninová polievka

Potrebujeme: 3 PL olivového oleja, 2 PL masla, 2 póry, 3 mrkvy, 3 paštrnáky, 3 stopkové zelery, 2 malé červené zemiaky, soľ, mleté čierne korenie, 1 ČL sušeného petržlenu, 1 ČL talianskeho korenia, 4 pretlačené strúčiky cesnaku, 400g plechovka lúpaných paradajok, 6 š zeleninového vývaru, 1/2 š hrášku, 1/2 š kukurice, 1 a 1/2 š nadrobno nakrájaného kelu, 1 PL nakrájaného čerstvého petržlenu, trocha citrónovej šťavy

Na talianske korenie: 2 PL sušeného oregana, 2 PL sušenej bazalky, 1 PL sušeného rozmarínu, 2 PL sušeného petržlenu 1 PL sušeného tymianu, 1 PL červených čili vločiek, 1 ČL sušeného cesnaku

Postup: Z pórov budeme potrebovať len biele časti, ktoré rozštvrtíme a nakrájame natenko. Mrkvu, paštrnák a zemiaky ošúpeme a spolu so zelerom nakrájame na malé kúsky. Lúpané paradajky zlejeme, odstránime semiačka a nakrájame na malé kúsky.

Do stredne veľkého hrnca dáme maslo a olej a zohrejeme na miernom ohni. Keď sa maslo roztopí, pridáme pór, mrkvu, paštrnák, zeler a zemiaky. Osolíme a okoreníme a necháme variť asi 3 - 4 minúty. Zeleninu ochutíme talianskym korením, sušeným petržlenom a sušeným cesnakom, zamiešame a pridáme nakrájané paradajky spolu s vývarom. Polievku privedieme k varu, potom plameň stiahneme na minimum a necháme zakrytú variť asi 15 minút alebo kým zelenina nebude mäkká, no stále pevná. Sporák v tomto bode vypneme a do polievky zamiešame hrášok, kukuricu, petržlen, kel a trocha citrónovej šťavy. Podľa chuti môžeme pridať viac soli a čierneho korenia.

Marinovaná sviečkovica z diviny

Potrebujeme: 2 sviečkovice z diviny, 2 PL masla

Na marinádu: 1/2 š olivového oleja, 2 PL sójovej omáčky, 2 PL worčesterovej omáčky, 2 PL červeného vínneho octu, 2 pretlačené strúčiky cesnaku, 1 PL mletého čierneho korenia, 1 ČL údenej papriky, 1 PL bourbonu (voliteľné)

Postup: Všetky suroviny na marinádu zmiešame dohromady. Mäso vložíme do zatváracieho plastového vrecka na mrazenie a polejeme ho pripravenou marinádou. Vrecko zatvoríme a dáme do chladničky na približne 4 hodiny (minimálne 2, maximálne 8 hodín). Každú hodinu ho pretočíme, aby sa mäso marinovalo rovnomerne. Po uplynutí času vyberieme divinu z vrecka. Panvicu zahrejeme na miernom ohni, pridáme maslo, a keď začne peniť, vložíme mäso. Pečieme ho z oboch strán, kým nedosiahne želanú úroveň prepečenia.

Banánový chlieb

Potrebujeme: 1 a 3/4 š múky, 1 ČL jedlej sódy , 1 ČL prášku do pečiva, 1/2 ČL soli, 1/2 š zmäknutého masla, 3/4 š cukru 2 veľké vajíčka, 2 - 3 veľké prezreté banány rozpučené na kašu, 2 PL čerstvej citrónovej šťavy, vanilkový extrakt alebo cukor.

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a bochníkovú formu s rozmermi 23 x 12 centimetrov vymastíme a vysypeme múkou. V stredne veľkej miske zmiešame múku, jedlú sódu, prášok do pečiva a soľ. V inej miske vyšľaháme maslo s cukrom dopenista, potom pridáme po jednom vajíčka a dobre vymiešame. Teraz prídu na rad rozpučené banány, citrónová šťava a vanilkový extrakt, ktoré taktiež vmiešame do masla. Ak cesto bude vyzerať zrazene, je to v poriadku.

Do zmesi pridáme múčnu zmes a vmiešame ju na nízkych otáčkach. Dávame pozor, aby sme ju nepremixovali. Cesto prelejeme do pripravenej formy a pečieme asi 40 až 45 minút alebo kým z koláča nevytiahneme špáradlo čisté. Po upečení ho necháme chladnúť vo forme asi 10 minút, potom ho preložíme na mriežku a necháme vyhladnúť úplne.

