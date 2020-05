Dlhšie úradné hodiny, otvorená zoo. V mestách uvoľnia opatrenia

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Uvoľnenie vládnych opatrení v súbežnej druhej a tretej fáze prinieslo mestám možnosť opäť sprístupniť úrady, mestské inštitúcie či vonkajšie turistické atrakcie verejnosti.

Pre niektoré z nich to znamená predĺženie otváracích hodín, pre iné je to možnosť otvoriť brány od vypuknutia pandémie po prvý raz.

Podateľňa a pokladňa už fungujú

Košice už od pondelka sprístupnili na magistráte podateľňu.

Súvisiaci článok Košický magistrát sa postupne otvára pre verejnosť Čítajte

Otvorená je každý pracovný deň, a to v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 15.30 hod., v stredu do 18.00 hod. a v piatky do 14.30 hod.

Mesto to oznámilo na svojej webovej stránke.

Okrem toho je od stredy na prízemí magistrátu otvorená už aj pokladnica s rovnakými úradnými hodinami ako podateľňa.

Zmenou v pracovnom režime však v tomto prípade budú 15-minútové hygienické prestávky každé dve hodiny.

Aj naďalej zostávajú platné prísne hygienické opatrenia, ako nevyhnutnosť mať pri vstupe rúško a v prípade potreby aj vlastné pero.

Pekné dni v zoo

Mesto však okrem úradu plánuje v rámci možností rozhýbať aj kultúru a voľný čas.

Ako uviedol hovorca Vladimír Fabian, s najväčšou pravdepodobnosťou sa budú otvárať pobočky knižníc v správe mesta.

“Čakáme na nariadenie RÚVZ, ktoré presne špecifikuje podmienky, za ktorých môžu byť tieto prevádzky otvorené, rovnako ako stanovisko Slovenskej národnej knižnice,” priblížil Fabian.

Súvisiaci článok Košická zoo po 55 dňoch opäť otvorí svoje brány verejnosti Čítajte

Od stredy bude návštevníkov očakávať aj košická zoologická záhrada.

Slávnostné otvorenie sezóny, viažuce sa Dňu mesta Košice, sa za účasti predstaviteľov zriaďovateľa uskutoční 8. mája, teda o týždeň neskôr ako po iné roky.

Sprístupnený bude celý areál okrem minivivária a exotária. Otvorený bude aj Dinopark.

Prejsť sa medzi zvieratkami budú záujemcovia môcť v štandardnom čase 9.00 do 19.00 hod.

Výletníci sa však musia pripraviť na dodržiavanie zvýšených hygienicko-bezpečnostných podmienok.

Okrem dištančných čiar pred vstupom, ktoré zabezpečujú dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, na nich čaká aj obmedzenie smeru pohybu po areáli, vyznačený bielymi šípkami.

O dodržiavanie hygieny sa postarajú aj dávkovače dezinfekcie rúk či rúškomat.

Bližšie informácie nájdu na tabuli pred vstupom, ale aj na viacerých miestach areálu.

O ďalšom postupe pri uvoľňovaní opatrení bude mesto rokovať na zasadnutí krízového štábu, ktoré sa uskutoční v priebehu stredy.

Ako Fabian doplnil, finančný krízový štáb bude vo štvrtok rokovať aj o možnostiach úľav pre prevádzky letných terás v centre mesta.

“Viac informácií poskytneme po najbližšom zasadnutí krízového štábu, ktoré sa uskutoční zajtra v priebehu dňa,” dodal hovorca.

Na sobášoch desiati miesto štyroch

Podobne ako Košice, aj Prešov predĺžil pre verejnosť úradné hodiny.

Klientske centrum na Jarkovej ulici je od pondelka otvorené tri dni v týždni, a to v pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 14.00 hod, a v stredu od 10.00 do 16.00 hod.

Podobne funguje aj podateľňa a matrika, ale aj hlavná pokladnica mestského úradu.

Súvisiaci článok Mestská doprava v Prešove mení režim na prázdninový Čítajte

Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Tomek

“Vstup do Klientskeho centra, Matričného úradu alebo podateľne je umožnený len osobám, ktoré si chránia tvár rúškom, na rukách majú ochranné rukavice a prídu s vlastným perom,” upozornil.

Od pondelka sa v obradnej sieni úradu môžu vykonávať plánované sobáše do 10 ľudí a za prítomnosti sobášiaceho a matrikárky.

Tým sa uvoľnilo predchádzajúce opatrenie, ktoré povoľovalo prítomnosť maximálne štyroch osôb.

Posilnené sú aj spoje MHD, pričom autobusy premávajú počas pracovných dní podľa podľa cestovného poriadku platného pre prázdniny.

“Trolejbusové linky č. 1, 2, 5, 7 premávajú približne v 30-minútových intervaloch, najfrekventovanejšie linky č. 4, 8, 38 v 20-minútových intervaloch počas celého dňa. Upravené sú aj trasy a odchody nočných spojov, pričom plošný rozsah obsluhy obytných lokalít mesta Prešov v nočných hodinách zostáva zachovaný,” upresnil Tomek.

Cestujúci si lístky môžu zakúpiť v opätovne otvorených predajniach v nákupných strediskách Družba na Sídlisku III a Opál na sídlisku Sekčov.

Rokujú o prechode MHD na bežný režim

Pre verejnosť vyhradil viac času aj Mestský úrad v Michalovciach.

Súvisiaci článok Do Mestského úradu v Michalovciach nainštalovali termokameru Čítajte

Svoje záležitosti si môžu prísť vybaviť každý pracovný deň od 8.00 do 12.00 hod. a v stredu až do 13.00 hod.

“Služby poskytované občanom zabezpečujeme v rozsahu s maximálnym vybavovaním listinných a elektronických podaní,” priblížila Iveta Palečková, vedúca odboru komunikacie, marketingu a kultúry.

Ani ona nezabudla upozorniť na povinnosť nosiť rúško a rukavice, prípadne mať vydezinfikované ruky.

Návštevníkom meria pri vstupe teplotu termokamera.

“V súčasnosti rokujeme s prepravcom zabezpečujúcim mestskú hromadnú dopravu o úprave harmonogramu jázd jednotlivých spojov z víkendového na bežný režim, avšak s istými výnimkami z bežného grafikonu,” doplnila.

Do výstavnej siene po jednom

Hoci Mestský úrad v Humennom zostáva pre verejnosť naďalej zatvorený, otváracie hodiny klientskeho centra a pokladne v fungujú od stredy v bežnom režime.

Súvisiaci článok Vihorlatská knižnica ostane zatvorená aj napriek uvoľneniu opatrení Čítajte

“V klientskom centre je otvorená aj druhá pokladňa,” upresnila Veronika Lattová z tlačového referátu radnice.

Doplnila, že mestská hromadná doprava prejde od pondelka 11. mája z víkendového na prázdninový režim.

Uvoľnenie opatrení prinesie do Humenné ho aj trocha umenia, mesto plánuje 11. mája otvoriť v Dome kultúry výstavnú sieň.

“Záujemcovia sa však musia vopred nahlásiť na telefónnom čísle Mestského kultúrneho strediska. Do miestnosti bude môcť vstúpiť len jedna osoba. Po každej návšteve sa bude realizovať dezinfekcia priestorov. Prísne protiepidemiologické opatrenia záujemcov musia byť dodržané,” vysvetlila Lattová.

Mesto tiež vydalo povolenie sa používanie verejných priestranstiev, letných terás.

Vihorlatská knižnica v Humennom však zostáva aj napriek uvoľneným opatreniam naďalej zatvorená.

Dôvodom posunutia znovuotvorenia knižnice má byť "vážna technická porucha" v Slovenskej národnej knižnici v Martine, ktorá zodpovedá za centrálnu prevádzku knižničného softvéru.

Pomalšie a opatrnejšie

Bardejov pristupuje k uvoľňovaniu opatrení opatrne.

Ako zdôraznil hovorca mesta Štefan Hij, samospráva sa v prípade avizovaného uvoľňovania opatrení bude správať zodpovedne a v súlade s odporúčaniami a rozhodnutiami jednak ústredného, ako aj mestského krízového štábu.

Čo sa týka MHD, v meste platia od začiatku mája prázdninové cestovné poriadky a zabezpečená je tiež dezinfekcia interiérov vozidiel.

Uvoľnenie sprísneného režimu úradných hodín samotného mestského úradu je podľa slov Hija vo fáze posudzovania dopadov.

Mesto však pripravuje za prísnych epidemiologických opatrení aj sprístupnenie verejných atrakcií.

“Sme presvedčení, že len individuálnou zodpovednosťou (a na tú budeme apelovať) sa nám podarí pandémiu v podmienkach Bardejova zvládnuť,” dodal Hij na záver.