Pečieme s Korzárom maškrty s čokoládou: Lahodné sušienky, bábovka s ovocím

Sladké inšpirácie nielen pre zaľúbencov.

4. máj 2020 o 0:00 Anna Novotná

Začal sa máj – lásky čas a k tomu sa hodí niečo dobré, sladké a čokoládové, keďže, ako je známe, táto pochúťka je osvedčené afrodiziakum.

Lahodné čokoládovo-čokoládové sušienky

Potrebujeme na cesto: 60 g hladkej múky, 1 PL holandského kakaa, 25 g čokolády na varenie, 50 g masla, 50 g práškového cukru, 1 vajce, ½ malej lyžičky prášku do pečiva. Na náplň: 100 g horkej čokolády na varenie, 75 ml šľahačkovej smotany, 1 malú lyžičku medu, 1 PL masla

Postup: V jednej miske zmiešame múku, cukor, kypriaci prášok a kakao. V druhej miske vyšľaháme vajce s roztopeným a vychladnutým maslom. Tekutú zmes potom vmiešame do suchej a do vzniknutého cesta napokon zamiešame nasekanú čokoládu.

Na plech vystlaný papierom urobíme lyžičkou kôpky a dáme ho na cca 10 minút do rúry vyhriatej na 160 stupňov.

Kým sušienky poriadne vychladnú, pripravíme si čokoládovú náplň, ktorou ich budeme spájať.

V hrnci si zohrejeme šľahačkovú smotanu, do ktorej pridáme nalámanú čokoládu, med a maslo. Uvaríme krém, ktorý potom necháme trochu vychladnúť a keď bude ešte teplý potrieme ním keksíky a spojíme ich.

Čokoládová pena s jahodami

Potrebujeme: 200 g kvalitnej horkej čokolády, 5 žĺtkov, 5 bielkov, 120 g kr. cukru, 1 vanilkový cukor, 40 ml koňaku, 125 ml šľahačkovej 33% smotany, jahody

Postup: Pripravíme si vodný kúpeľ, do misky nalámeme čokoládu a za stáleho miešania ju rozpustíme.

Potom čokoládu na chvíľu odložíme bokom a vo vodnom kúpeli v druhej miske vyšľaháme žĺtky, vanilkový cukor a polovicu krupicového cukru. Pozor, voda pod miskou nesmie vrieť, aby sa nám vajíčková pena nezrazila. Z bielkov a zvyšného cukru vyšľaháme tuhý sneh a zo smotany vymiešame šľahačku.

A ideme spájať jednotlivé ingrediencie.

Do vajíčkovej peny jemne vmiešame roztopenú čokoládu, ktorá by mala mať rovnakú teplotu. Pridáme koňak aj tuhú šľahačku a všetko premiešame zľahka, aby pena zostala nadýchaná. Napokon jemne vmiešame bielkový sneh a hotovú penu rozdelíme do pohárov a dáme poriadne vychladiť. Pred podávaním ju ozdobíme jahodami a napríklad aj mätovými lístkami.

Čokoládová bábovka s ovocím

Potrebujeme: 200 g polohrubej múky, 120 g kr. cukru, 1 vanilkový cukor, 1 prášok do pečiva, 5 vajec, 150 ml oleja, 100 g horkej čokolády, 400 g ovocia – napríklad čerešne, višne alebo čučoriedky (čerstvé alebo kompót), 1 čokoládový puding v prášku, 125 ml bieleho jogurtu

Potrebujeme: Vyšľaháme vajíčka s cukrom, pridáme olej a jogurt. Do tejto peny zamiešame múku s práškom do pečiva, čokoládový puding a napokon aj nastrúhanú čokoládu a odkvapkané ovocie.

Cesto vylejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy a upečieme v rúre pri teplote 190 stupňov.