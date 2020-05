Pomáha Rómom k bývaniu: Nedostanú nič zadarmo, musia si to vážiť

Františka Ondrašiková vysvetľuje, že sa zlepšuje aj život majority.

2. máj 2020 o 0:00 Simona Gálová

Roky pracuje s Rómami z vylúčených komunít. Riaditeľka združenia Pre lepší život a členka projektu DOM.ov, FRANTIŠKA ONDRAŠIKOVÁ, pozná osudy týchto ľudí a vie, že mnohí z nich chcú pre svoje rodiny dôstojnejšie bývanie. Na to si podľa nej dokážu našetriť aj tí najchudobnejší, no pozemok či dom im nik nechce predať. S projektom DOM.ov pomáha Rómom z osád nasporiť si na pozemok a vybaviť mikropôžičku, z ktorej si svojpomocne postavia vlastný dom. Čo všetko preto musia rómske rodiny spraviť a ako sa zmení ich život? Podľa Františky sa zmení nielen životný štandard jednotlivcov, ale aj celej komunity či obce.

Mnoho Slovákov vylúčenú komunitu nikdy nenavštívilo. Ako by ste im toto miesto opísali?

Františka Ondrašiková. (zdroj: archív DOM.ov)

Vylúčené rómske komunity na Slovensku nie sú homogénne, každá je iná. Tieto miesta sa od obce k obci líšia či už sociálnym statusom, rozlohou alebo podmienkami.

Vylúčené komunity väčšinou žijú v priestore, ktorý nie je vlastnícky vysporiadaný. Znamená to, že žijú v nelegálnych stavbách na pozemkoch, ktoré nie sú v ich vlastníctve.

Ďalším znakom je prítomnosť neštandardného bývania, chatrčí, v ktorých bývajú mnohopočetné rodiny. S priestorovým vylúčením sa spája aj generačná chudoba, nezamestnanosť, nízka vzdelanostná úroveň. Spoločným znakom všetkých vylúčených komunít je, že sú umiestnené na okraji obcí, často kilometre od centra obce.

Prečo je to tak?

Pre vysvetlenie musíme ísť do minulosti, kedy rómske osady vznikali so súhlasom alebo akceptovaním vtedajších autorít. Rómovia boli násilne umiestňovaní v osobitých osadách na odľahlých miestach. Tieto oblasti nevznikali nelegálne, ale dnešný stav je výsledkom pasivity ľudí, ktorí v minulosti mali túto situáciu riešiť. Dnešní Rómovia žijú zo skúsenosti svojich rodičov, ktorí boli vylučovaní z trhu s pozemkami v obci. A tak to vo veľkej miere funguje aj dodnes.

Predstavme si, že vojdeme do domu vo vylúčenej komunity. Aký je?

Navonok vyzerá osada zdevastovaná, no v konkrétnych domácnostiach je to inak. Aj napriek tomu, že sú ich príbytky skromné a veľa vecí v nich chýba, sú čisté, vymaľované a upravené. V minulosti tieto rodiny nič nevlastnili, ak nadobudli len pár metrov štvorcových, starajú sa o to najlepšie, ako vedia. Aj vo vylúčenej komunite môžeme nájsť bohatších a chudobnejších. Tí najchudobnejší nemajú v domoch zavedenú vodu, elektrinu ani plyn a život tam vyzerá inak.

Čo všetko by sa na tomto mieste muselo zmeniť, aby rodina dosiahla životný štandard?