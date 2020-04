Varíme s Korzárom: Krkovička na syre a smotane, štuchané zemiaky s jarnou cibuľkou

Inšpirácie na nedeľný obed.

26. apr 2020 o 0:00 Anna Novotná

Zeleninová polievka so syrom

Potrebujeme: 3 veľké zemiaky, 1 pór, ½ zeleru, 4 mrkvy, 1 cibuľu, maslo, kurací alebo hovädzí vývar, 1 bobkové list, 2 klinčeky, soľ, čierne korenie, 150 g strúhaného tvrdého syra

Postup: Zemiaky, pór, zeler, mrkvu očistíme a pokrájame na malé kúsky. Cibuľu pokrájame nadrobno a osmažíme ju na roztopenom masle. Potom k nej pridáme nakrájanú zeleninu a všetko spolu dobre orestujeme. Potom ju zalejeme vývarom, pridáme bobkový list a necháme pomaly variť asi pol hodiny. Potom polievku osolíme, okoreníme a pridáme . Varíme ešte asi 10 minút a napokon nasypeme do polievky približne polovicu syra. Povaríme ešte asi dve minúty a podávame tak, že každú porciu ozdobíme strúhaným syrom.

Krkovička s pochúťkovou smotanou

Potrebujeme: bravčovú krkovičku, soľ, mleté čierne korenie, horčicu, kyslú pochúťkovú smotanu, strúhaný syr, olej, sladkú červenú papriku

Postup: Umytú a očistenú krkovičku nakrájame na rezne, ktoré trochu naklepeme a potom ich z oboch strán osolíme a okoreníme. Plátky mäsa potrieme horčicou a opečieme ich na panvici na horúcom oleji, aby sa mäso dobre zatiahlo. Poukladáme ich na plech s vyššími okrajmi, podlejeme troškou vody, zakryjeme napríklad alobalom a dáme piecť do rúry. Asi po 15 minútach vymiešame smotanu so štipkou soli, mletou červenou paprikou, prípadne môžeme pridať aj štipku sušeného cesnaku. Smotanou polejeme všetko mäso a dáme späť do vyhriatej rúry. Pred koncom ešte mäso posypeme strúhaným syrom a dáme zapiecť bez alobalu. Ako príloha sa ideálne hodí zemiaková kaša, prípadne takzvané „štuchané“ zemiaky.

Štuchané zemiaky s jarnou cibuľkou

Potrebujeme: zemiaky, zväzok jarnej cibuľky, kúsok slaniny, hnedý cukor, soľ, mleté čierne korenie, drvenú rascu

Zemiaky ošúpeme, pokrájame a dáme variť do osolenej vody. Zatiaľ si pokrájame jarné cibuľky a bielu časť osmažíme na troche oleja. Keď budú cibuľky zlatistej farby, pridáme k nim asi pol lyžičky hnedého cukru a na malé kúsky nakrájanú slaninu. Pražíme, kým sa slanina nevyškvarí

Dovtedy sa uvaria zemiaky, takže ich scedíme a popučíme klasickým spôsobom. Nemixujeme, pri takzvaných štuchaných zemiakoch majú zostať malé kúsky. Opraženú cibuľu so slaninou pridáme k zemiakom, všetko premiešame, dochutíme drvenou rascou, prípadne aj soľou a korením a podávame ako prílohu, alebo pokojne aj ako samostatné jedlo na večeru.