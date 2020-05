Martin Greenfield prežil Osvienčim, dnes šije obleky americkým prezidentom

Na počiatku jeho príbehu bola roztrhnutá nacistická košeľa.

3. máj 2020 o 0:05 Daniela Marcinová

Aj ten najmenší počin uprostred životnej mizérie môže stáť na začiatku cesty vedúcej k veľkým činom.

Dokonca aj na chybu, nasledovanú krutým trestom, sa dá pozerať ako na šancu, ak nie je zbytočne premárnená.

Takéto okamihy majú silu sformovať tie najneuveriteľnejšie príbehy, aké dokáže vymyslieť len život sám.

Jeden taký má na svojom konte aj najvýznamnejší žijúci krajčír Ameriky, Martin Greenfield.

Narodil ako Čechoslovák, prežil Osvienčim a dnes šije obleky prezidentom aj holywoodskym hviezdam. Svoj životný príbeh opísal aj v knihe Šaty robia človeka.

Rodinu už nikdy nevidel

Slávny krajčír sa narodil sa ako Maximilián Grünfeld v obci Pavlovo v auguste 1928, teda v čase, keď k Československu patrila aj Zakarpatská Ukrajina.

Jeho rodina mala židovské korene. Keď mal pätnásť rokov, bol spolu s matkou, otcom, sestrami, malým bračekom aj starými rodičmi zajatý a odvlečený do pracovného tábora Osvienčim.

Členov jeho rodiny hneď na začiatku odviedli preč a Maximilián ich už nikdy nevidel. Zostal sám len so svojím otcom.

Ten sa snažil svojmu synovi zabezpečiť čo najlepšie podmienky na prežitie, a tak hneď na druhý deň ponúkol strážcom a vojakom Maximiliánove zručnosti z mechaniky.

Týmto ho označil za schopného Žida, ktorý za niečo stojí, a preto by bolo lepšie nechať si ho a nezabíjať ho.

Ako Greenfield v knihe opísal, hneď po tejto udalosti ho dvaja nemeckí vojaci chceli vziať preč, no on sa pustil do behu o život, hoci nemal kam utiecť.

Zastavil ho nemecký ovčiak, ktorého za ním vyslali. Po krátkom boji so zvieraťom skončil na zemi s krvácajúcim lýtkom.

Vojaci ho zodvihli a odtiahli od skupiny preč. Myslel si, že možno ešte v tú noc sa znovu pripojí k svojmu otcovi, no to sa nestalo.

„V ten deň, môj druhý v Auschwitzi, som otca videl naposledy.”

Pre vojaka odpad, pre väzňa poklad

Vojaci ho po úteku umiestnili do práčovne, kde dostal za úlohu prať nacistické košele.

Nevedel však, ako sa to robí, v rodnom Pavlove mali na takéto práce slúžku.

Napriek tomu bol odhodlaný ukázať, že je pracant hodný ušetrenia a využitia, vzal teda kefu a košeľu a dal sa do intenzívneho drhnutia.