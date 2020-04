Už 75 rokov. Nevieme, aké to je, tak si to vážme

O pár dní si pripomenieme ukončenie najväčšej vojny v dejinách.

25. apr 2020 o 0:00 Anna Novotná

V našom slovenskom priestore si už väčšina z nás nevie ani len predstaviť, aké to je báť sa o holý život.

Aké to je hladovať.

Aké to je, nastúpiť si s jediným kufríkom osobných vecí do hnusného zapáchajúceho dobytčieho vagóna, ktorý by nás odviezol na miesto pripomínajúce samotné peklo.

Ani len netušíme, aký je to pocit, keď sa ulicami presúvajú tanky a ich hlavne mieria do okien obyčajných ľudí.

Alebo keď zatrúbi siréna a v tej chvíli treba utekať do pivnice a modliť sa, aby nás nálet obišiel.

Chvalabohu, že si to nevieme predstaviť, chvalabohu, že to nemusíme zažívať.

O pár dní, 8. mája, to bude 75 rokov, čo sa skončil najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva.

Druhá svetová vojna pripravila o život 60 miliónov ľudí. Počas šiestich rokov jej trvania zomreli vojaci i civilisti, muži aj ženy a aj nevinné deti.