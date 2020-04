Zaveďte svoje deti do čarovného sveta kníh. Teraz je ten správny čas

Tipy overené časom i množstvom čitateľov.

18. apr 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Nielen tí veľkí, ale aj malí knihomoli poznajú vábivú vôňu novej knihy. Je to predsa magický portál do paralelných svetov, stroj času a vstupenka do tajov zeme zároveň. Len čo ju čitateľ otvorí, ocitá sa na nových miestach, a pritom ani nemusí vytiahnuť päty z domu, preto je tiež ideálnym spoločníkom v domácej izolácii. Dobré príbehy sa však neskrývajú len v tých najnovších a najmodernejších knihách, i klasika dokáže zaujať a obohatiť detských čitateľov rovnako dnes, ako aj pred desiatkami rokov. Ak ju vaše ratolesti ešte nepoznajú, určite im vyberte niečo z tejto ponuky overenej časom.

Ján Uličiansky - Máme Emu

Slovenská detská literatúra je síce na autorov bohatá, no taký Ján Uličiansky medzi nimi rozhodne vyniká. Špeciálne známou sa už v 90. rokoch stala kniha Máme Emu, v ktorej sa v pravidelnom rytme strieda umenie spisovateľa aj ilustrátora Petra Čisárika. Väčšie deti upúta zaujímavým rozprávaním, tie menšie si s radosťou poobzerajú aspoň farebné obrázky. Kniha zachytáva sedem príbehov detí zo Smutnej škôlky-škatuľky na Veselej ulici, ktoré so zázračnou kriedou vedia privolať učiteľku Emu. Byť s ňou je stále veľká zábava, pretože s ňou nie je nič nemožné a deťom vždy vytvorí nezabudnuteľné zážitky. Tvorí tak kontrast k ostatným učiteľkám, ktoré sa už s deťmi zabudli hrať. Obľúbená detská kniha sa v roku 2017 dočkala aj svojej reedície.

Krista Bendová: Opice z našej police

Rodáčka z Kráľovej Lehoty a manželka spisovateľa Jána Kostru, Krista Bendová, po sebe zanechala viacero literárnych počinov, no do dejín vstúpila predovšetkým ako autorka kníh pre deti a mládež. Medzi jej najúspešnejšie diela patrí kniha Opice z našej police, ktorá je na svete už vyše polstoročie. Humorným spôsobom v nej opisuje život jednej bratislavskej rodiny, do ktorej neodmysliteľne patria traja temperamentní bračekovia, trpezlivá mama, skvelí starí rodičia a pätnásť opíc. Príbeh má moc vtiahnuť aj dospelých do detského sveta nasýteného hrami, dobrodružstvami, výmyslami a aj plyšovými hračkami, ktoré môžu ožiť. Doplnený je o zábavné ilustrácie Boženy Plocháňovej. Trocha viazanej reči do detských uší prinesú jej básnické zbierky, napríklad známa Bola raz jedna trieda či Ako Jožko Pletko poplietol si všetko.

Vincent Šikula - Prázdniny so strýcom Rafaelom