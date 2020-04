Matovič pozná hrozivé odhady ľudí bez práce, no malých dusí ďalej

U susedov kancelár Kurz ide zachraňovať každé pracovné miesto.

16. apr 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Polemika premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a vicepremiéra i ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) o uvoľňovaní opatrení v ekonomike je v týchto dňoch horúcou témou.

Matovič to v tejto chvíli odmieta pre obavy z ďalšieho šírenia nákazy novým koronavírusom a hrozivého scenára z iných krajín. Plán, ako sa budú postupne otvárať ďalšie malé prevádzky, chce podľa jeho utorkového vyjadrenia predstaviť v pondelok.

Sulík aj v stredu zopakoval, že vzhľadom na veľmi priaznivú situáciu u nás je nevyhnutné otvoriť všetky prevádzky okrem veľkých obchodných centier.

Možnú odpoveď, či už nastal vhodný čas na uvoľnenie a nehrozí následný scenár ako v iných krajinách, by sme mohli hľadať aj v doterajšom vývoji pandémie.

Z hľadiska boja s chorobou Covid-19 v Európe sa dá vo všeobecnosti považovať za kľúčové obdobie medzi 12. až 16. marcom, keď sa v jednotlivých štátoch prijali celoplošné opatrenia so zrušením podujatí, zatváraním väčšiny prevádzok i obmedzením pohybu.

Víkend od 13. do 15. marca znamenal aj ukončenie prevádzky lyžiarskych stredísk prakticky v celej západnej a strednej Európe, odkiaľ sa preukázateľne masívne šíril nový koronavírus do viacerých štátov, vrátane Slovenska (nezabúdajme ani na karneval v Benátkach, či futbalové zápasy).

Opatrenia u nás boli najrýchlejšie a najrazantnejšie

Slovensko zaviedlo zásadné obmedzenia po vyše týždni od potvrdenia prvého prípadu, Česko po dvoch, Rakúsko po troch a v ďalších krajinách celoplošne až po vyše mesiaci (Taliansko, Nemecko).

Ako sa ukázalo, pre pozitívnejší vývoj pandémie u nás oproti ostatným to bolo rozhodujúce.

Spolu s Českom boli naše opatrenia zároveň najprísnejšie, vrátane zatvorenia hraníc (len v Taliansku o niekoľko dní skôr), či povinnej 14-dňovej karantény po návrate z cudziny. V Rakúsku a Nemecku sa toto deje až v týchto dňoch.

Na európske pomery unikátne je v oboch častiach bývalej československej federácie povinné nosenie rúšok alebo inej ochrany dýchacích ciest.

Slovensko ich prikázalo v MHD od 16. marca, ale spontánne to už robilo masívne stále viac ľudí aj na verejnosti i pri nakupovaní, až sa to stalo formálne povinné od 25. marca.

Česko to ako povinnosť zaviedlo na verejnosti od 19. marca.

Podstatne viac postihnuté krajiny Nemecko a Taliansko to stále len zvažujú.

Ani Rakúšania si nemusia na verejnosti chrániť horné dýchacie cesty. Bez rúšok však už nie je možné po Veľkej noci cestovať v MHD a od 1. apríla nakupovať v obchodoch.

Denné vrcholy sa v štátoch termínovo zhodujú

Zohľadnime teraz dátumy zatvorenia lyžiarskych stredísk i prijatia prísnych opatrení so 14-dňovou inkubačnou dobou pri ochorení Covid-19 a pozrime sa, ako sa vyvíjala pandémia do 31. marca a následne do Veľkej noci.

V polovici marca bola z nami porovnávaných krajín suverénne najhoršia situácia v Taliansku.