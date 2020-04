Varíme s Korzárom jedlá z bryndze: Gazdovský šalát, bryndzová cuketa, posúch

14. apr 2020 o 0:00 Anna Novotná

Po sviatočných dňoch, ktoré boli plné údeného, koláčov a iných (zvyčajne nezdravých) dobrôt sa už mnohým žiada naservírovať si niečo, čo zlepší naše trávenie. K takým potravinám patrí bryndza. Tá totiž zlepšuje trávenie, znižuje cholesterol a posilňuje imunitu, čo teraz všetci potrebujeme. Tak si z nej pripravte napríklad takéto pochúťky.

Gazdovský šalát

Potrebujeme: kocku bryndze, mix šalátových listov, niekoľko reďkoviek, paradajky, jarnú cibuľku, hrsť vlašských orechov, pažítku, soľ, mleté čierne korenie, 2 PL olivového oleja, citrónovú šťavu

Postup: Reďkovky, cibuľku a paradajky umyjeme, nakrájame a dáme do misy. Aj šalátové listy umyjeme, dobre osušíme, väčšie kúsky potrháme na menšie a dáme k zelenine do misky. Z oleja, citrónovej šťavy, korenia a soli vymiešame zálievku, ktorú pridáme k zelenine. Všetko zľahka premiešame a napokon do šalátu namrvíme bryndzu, posypeme ho orechmi a pažítkou.

Bryndzová cuketa

Potrebujeme: 2 mladé cukety, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, mletú rascu, tymian, bryndzu, maslo

Postup: Na masle najskôr orestujeme najemno nasekanú cibuľu a potom k nej pridáme na kocky nakrájanú cuketu. Opekáme ju na silnejšom plameni, aby si cuketa zachovala chrumkavosť, nemala by zmäknúť „na blato“. Posypeme ju korením a pridáme trochu mletej rasce. Keď je cuketa zo všetkých strán opečená namrvíme k nej bryndzu a miešame, aby sa rozpustila. Na záver ju posypeme trochou tymianu a až teraz posolíme, keďže bryndza býva slaná a vopred by sme nevedeli odhadnúť jej intenzitu.

Smotanovo-bryndzový posúch

Potrebujeme: 250 g hladkej múky, 250 g polohrubej múky, 2 ks vajíčka, 1 droždie, 0,1 l oleja, 2-3 dcl mlieka, soľ, cukor (do kvásku), kyslá smotana, bryndza, pažítka alebo kôpor

Postup: Zmiešame hladkú múku s polohrubou, pridáme vajíčka, soľ, olej, prilejeme kvások a vypracujeme cesto. Kvások: kvasnice si rozmrvíme medzi prstami a dáme do trošky vlažného mlieka, s troškou cukru, ktorý nám podporí kvasenie.

Necháme ho nakysnúť na teplejšom mieste. Kyslú smotanu si zmiešame s bryndzou, pridáme nasekanú pažítku alebo kôpor. Plech si vymastíme olejom, poprípade maslom a rozložíme rukami cesto po celom plechu. Zrejme budete mať dosť cesta aj na dva plechy.

Tip: Ak sa nám pri rozťahovaní na plech cesto lepí na ruky, namočíme si prsty do oleja.

Potom na cesto rozotrieme smotanu s bryndzou a na vrch môžeme pridať čokoľvek, čo máme radi – slaninku, oškvarky, tvrdý syr (eidam), dusenú kyslú kapustu atď. Pečieme cca 15-20 minút pri teplote 160° C – v závislosti od rúry.