Na Veľkonočnú sobotu pribudlo šesť pozitívne testovaných ľudí z východu

12. apr 2020 o 12:15 (aktualizované 12. apr 2020 o 13:27) Martin Belej

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na Slovensku za sobotu 11. apríla pribudlo 14 nových prípadov ochorenia Covid-19.

O bilancii informovalo v nedeľu Ministerstvo zdravotníctva SR.

Celkovo je doposiaľ na Slovesnku 742 pozitívne testovaných ľudí.

Laboratóriá v sobotu vyšetrili 1 580 vzoriek, z toho 1 566 bolo negatívnych.

Počet testov s negatívnym výsledkom na Slovensku dosiahol 26 684.

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 119 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 73 prípadoch sa čaká na výsledok testov.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú tri osoby, šesť pacientov si vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu.

Z ochorenia sa doteraz podarilo vyliečiť podľa hlásenia nemocníc ministerstvu zdravotníctva 23 ľuďom na Slovensku. Chorobe doteraz podľahli dve osoby.

Šesť pozitívnych východniarov

Z údajov ministerstva vyplýva, že zo sobotňajších prípadov sa šesť týka ľudí z východného Slovenska.

Dva prípady sú z okresu Stará Ľubovňa. Muž (24 rokov) z Podolínca a žena (21) zo Starej Ľubovne sú umiestnení v karanténnom stredisku.

Dvaja pozitívne testovaní muži (39 a 18) sú z Banského v okrese Vranov nad Topľou.

Ďalší prípad pribudol v Žehre v okrese Spišská Nová Ves, konkrétne 49-ročný muž. Žehra patrí k obciam, kde sú osady v izolovanej karanténe.

Napokon, pozitívne testované v Michalovciach bolo aj 15-ročné dievča, pri ktorej ministerstvo neuviedlo adresu pobytu.

Kraje východu sú hneď za Bratislavským

Najviac prípadov výskytu ochorenia Covid-19 je v Bratislavskom kraji – 208, nasledujú Košický kraj – 97, Prešovský kraj – 93, Trenčiansky kraj – 89, Žilinský kraj – 88, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj - 55 a Nitriansky kraj s 46 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 399 mužov a 343 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 230 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 212, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 153 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 103 osôb.

Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).