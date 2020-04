Veľký piatok priniesol 13 nových prípadov koronavírusu, aj na Spiši

Krajčí pripustil uvoľnenie niektorých opatrení

"Chcem sa poďakovať občanom Slovenskej republiky za to, že túto epidémiu zvládame naozaj veľmi dobre. Nízke počty pozitívne testovaných hovoria o tom, že aj všetky tie opatrenia, ktoré sme doteraz prijali, boli veľmi správne. Naozaj sa nachádzame v jednej z najbezpečnejších krajín na svete," poznamenal v sobotu minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Myslí si preto, že odmenou za zodpovednosť Slovákov by mohlo byť postupné uvoľňovanie niektorých opatrení.

Či by to bola otázka dní alebo týždňov, špecifikovať nechcel, je to podľa neho otázka na ústredný krízový štáb.

"Treba ich veľmi múdro urobiť, protiepidemiologicky nastaviť,"uviedol s tým, že sa tomu nebráni.

Zdôraznil, že jeho záujmom je ochrana zdravia obyvateľov a "kričať" bude vtedy, keď bude mať pocit, že nakazený pacient by nedostal adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Poznamenal tiež, že najdôležitejším zámerom je testovanie Slovákov, ktorí sa vracajú zo zahraničia.

Podľa ministra budú prísne karantenizovaní na izbách v štátnych zariadeniach, uvažuje sa tiež o možnosti hotelovej karantény.

"Je to v štádiu riešenia, čoskoro sa to bude realizovať," doplnil minister s tým, že sa pracuje aj na zlepšení podmienok transportu ľudí do karanténnych zariadení.

Krajčí tiež povedal, že nie je v poriadku, ak sú v karanténnych izbách pomiešaní pozitívne a negatívne testovaní ľudia.

"Môj osobný názor je, že sa to má robiť inak. Požiadal som, aby došlo k náprave,"skonštatoval s tým, že hlavný hygienik má vypracovať nové usmernenie.

Pokračovať sa má naďalej v testovaní v rómskych osadách, najmä v tých, kde evidujú prichádzajúcich zo zahraničia.

(tasr)