Z východu Slovenska hlásia päť nových prípadov koronavírusu

Podľa ministerstva testovali vo štvrtok vyše 2 300 vzoriek.

10. apr 2020 o 15:46 (aktualizované 10. apr 2020 o 17:32) Martin Belej

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 14 nových prípadov ochorenia Covid-19 (koronavírus), celkovo je 715 pozitívnych ľudí.

Súvisiaci článok Krompašania v karanténe čakali na potraviny. Mesto je vyľudnené Čítajte

Laboratóriá vyšetrili 2 301 vzoriek, z toho 2 287 bolo negatívnych.

Počet testov s negatívnym výsledkom na Slovensku dosiahol 22 957.

Z ochorenia sa podarilo vyliečiť podľa hlásení z nemocníc 23 pacientov. Chorobe doteraz podľahli dvaja ľudia.

Z celkového počtu 2 301 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1 600 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 701 testov, jeden bol pozitívny.

O aktuálnych štatistikách informovalo v piatok Ministerstvo zdravotníctva SR.

Päť nových prípadov na východe

Súvisiaci článok Testovanie pokračuje. Vzorky odoberali aj v Lomničke Čítajte

Z údajov za štvrtok 9. apríla sa týkalo päť prípadov pozitívne testovaných východného Slovenska.

Ochorenie Covid-19 potvrdili mužovi (43 rokov) a žene (80) z Košíc, mužovi (57) z Moldavy nad Bodvou v okrese Košice-okolie, ako aj žene (38) z Pavloviec nad Uhom v okrese Michalovce.

Jeden prípad je aj z Prešovského kraja – pozitívne testovaná bola 22-ročná žena zo Sniny.

Podľa ministerstva tak nepribudli žiadne ďalšie prípady pozitívnych testov na Spiši, kde sú v karanténe osady v Krompachoch, Bystranoch a v Žehre.

Demografické údaje o nakazených

Celkovo je na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov pozitívnych 55 osôb, najviac v okrese Bratislava - 9 mužov a 10 žien.

Najviac prípadov výskytu ochorenia Covid-19 je v Bratislavskom kraji – 199, nasledujú Košický kraj – 94, Prešovský kraj – 89, Trenčiansky kraj - 86, Žilinský kraj – 85, Trnavský kraj – 64, Banskobystrický kraj - 54 a Nitriansky kraj s 44 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 389 mužov a 326 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 220 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 204, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 150 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 97 osôb.

Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).