Štatistiky majú problém. Nevedia, či je v Kecerovciach chorá žena alebo muž

Na východe pribudlo päť nakazených.

9. apr 2020 o 13:32 Monika Almášiová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na Slovensku v stredu pribudlo 19 nových prípadov ochorenia Covid-19, celkovo už máme 701 pozitívnych ľudí.

O nových číslach informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) vo štvrtok dopoludnia.

Laboratóriá vyšetrili 1690 vzoriek, z toho 1671 bolo negatívnych. Počet testov s negatívnym výsledkom tak na Slovensku dosiahol 20 670.

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 157 pacientov, z toho u 51 bol koronavírus potvrdený, v 106 prípadoch sa čaká na výsledok testov.

Piati pacienti sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu a dvaja pacienti sú na infektologických jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Z ochorenia sa podarilo vyliečiť 16 osôb, chorobe doteraz podľahli dvaja pacienti.

Neporiadok v štatistikách

Všetkých päť nových prípadov na východnom Slovensku je z Košíc a okresu Košice-okolie.

Podľa informácií ministerstva zdravotníctva je z Košíc jedna 31-ročná žena a traja muži (67, 22 a 17-ročný).

Tento zdroj informácií uvádza, že sedemnásťročný mladík je momentálne v štátnom karanténnom zariadení.

V okrese Košice-okolie má byť novou nakazenou 75-ročná žena.

Iné údaje boli zverejnené v mape NCZI. Tam sú pri meste Košice uvedené štyri choré osoby, z toho graf zaznamenáva troch mužov a pohlavie štvrtej osoby nie je identifikované, zrejme ide o spomínanú ženu.

Mapa k nikomu nepriradila umiestnenie v karanténnom zariadení, hoci sa táto informácia v uplynulých dňoch zverejňovala.

Piateho nakazeného mapa umiestňuje do Keceroviec a má ísť o muža.

Sporné odbery

"Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice momentálne máme jedného hospitalizovaného pozitívneho pacienta s ochorením Covid-19, jeho stav je dobrý. Na ambulancii tejto kliniky sme v stredu v súvislosti s koronavírusom vyšetrili a vzorky odobrali spolu piatim pacientom. Čo sa týka Drive-in testovania, v stredu sme vyšetrili 34 ľudí. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie v tento otestoval 73 vzoriek, z toho dve boli sporné- odber sa bude opakovať," uviedla hovorkyňa UNLP Ivana Vaněková .

Rozšírené štatistiky

Z celkového počtu 1690 testov za stredu štátne laboratóriá urobili 943 testov, zachytili 16 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 747 testov, 3 boli pozitívne.

V stredu pribudli štyri osoby vo vekovej kategórii nad 65 rokov. Celkovo je na Slovensku v tejto vekovej kategórii pozitívnych 53 osôb, najviac v okrese Bratislava - 9 mužov a 10 žien.

Najviac prípadov výskytu ochorenia Covid-19 je v Bratislavskom kraji – 196, nasledujú Košický kraj – 90, Prešovský kraj – 88, Trenčiansky kraj - 86, Žilinský kraj – 84, Trnavský kraj – 61, Banskobystrický kraj - 52 a Nitriansky kraj s 44 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 383 mužov a 318 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 215 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 201, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 146 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 95 osôb.

Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).