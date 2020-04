Varíme s Korzárom polievky starých mám: Z rajských jabĺk, šťavová, ľahká karfiolová

Inšpirácie zo starej kuchárskej knihy.

8. apr 2020 o 0:00 Anna Novotná

Hoci sú tohtoročné veľkonočné sviatky iné ako doposiaľ, nič to nemení na fakte, že sme uprostred takzvaného Veľkého týždňa. Naši predkovia sa počas neho stravovali pôstne až to vyvrcholilo najprísnejším pôstom na Veľký piatok.

A čo jedávali? Nuž, neraz to boli aj podivné veci, avšak polievka považovali za "grunt", teda za základ dobrého stravovania. Mnohé recepty zaznamenala aj spisovateľka Terézia Vansová, ktorá bola aj etnografkou a vydala ich v kuchárskej knihe Recepty prastarej matere, ktorá vyšla v roku 1914. Z originálnych receptov sa dá navariť chutná polievka aj dnes.

(Text sme ponechali v pôvodnom znení.)

Šťavová polievka

Záhradnú alebo poľnú šťavu (šťovík) pooberať, umyť, dať na sito, aby voda odtiekla; potom rozpražiť kus masla, dať doňho trošku cibuľky, — keď je už žltá, šťavu z vody vystískať, dať do masla, posoliť a nechať zakryté dusiť. Za ten čas žemľu z kôrky obkrojiť, pokrájať na listy a v masle na žlto usmažiť. Keď je šťava mäkká, pridá sa k nej žemľa, málo múkou zasypať, ešte dusiť nechať, potom zaliať polievkou alebo i vodou a nechať dobre rozvariť. Potom cez sito pretrieť — a dať nazpät do nádoby, rozriediť podľa potreby, smotany kyslej podľa ľúbosti. Pred nastolením zručne zabiť niekoľko vajíčok (na každú osobu počíta sa jedno) tak aby sa nerozlialy, nechať zovrieť tak, aby sa bielok uvaril, ale žĺtok mäkký ostal. I tak si môžeme spomôcť, že uvaríme vajíčka okremä na mäkko (2 1/2 minúty), vyberieme ich do studenej vody, pozorne olúpime a do misky položíme. Keď prijde na ne vrelá polievka, tak sa zase prehrejú. Polievka sa konečne žĺtkom „zalegíruje“, t. j. žĺtok sa na miske dobre roztrie — a vrelá polievka naleje — a mieša, aby sa žĺtok neseknul. Ku tejto polievke pridá sa smažená, na kocky pokrájaná žemľa.

Polievka z rajských jabĺčiek

Rajské jabĺčka uvaria sa s prídavkom viazaničky zeleného petržľanu. Potom sa precedia, pridá sa polievky, keď tej niet, tak sa zapražia maslovou zápražkou, pritrepú kyslou smotanou s prídavkom málo múky. Osolí a osladí sa podľa ľúbosti. K tejto polievke buď sa uvarí ryža s mliekom a dá sa osobitne na tanier, — alebo vyvaria sa rezance vo vode, dajú do polievkovej misy a na ne naleje sa polievka. Oboje je veľmi dobré a polievka táto veľmi zdravá.

V zime, keď niet čerstvých paradajok, vezme sa fľaša zaváraných, rozumie sa, že nesmú byť prekysnuté.



Karfiolová polievka jednoduchá

Karfiol pokrája sa na malé kúsky a uvarí sa v slanej vode. Pripraží sa svetlou maslovou zápražkou, dá sa do nej drobno krájaný petržľan a podáva sa so žemličkou na kostky pokrájanou a na masle a petruške usmaženou.

Cele tak pripraviť sa môže polievka i z chresti (špárgle).