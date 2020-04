Koronavírus zmenil návyky východniarov. Žiadne nákupy ani káva, ukázal Google

Sleduje, čo počas pandémie robíme.

6. apr 2020 o 18:08 Katarína Gécziová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ak by bol 29. marec štandardnou nedeľou, východniari by zrejme väčšinu času trávili v obchodných centrách alebo niekde v meste na káve. Tento rok to však tak nebolo.

Ukazuje sa, že pandémia koronavírusu výrazne ovplyvňuje bežné správanie ľudí.

Poodhalil to Google, ktorý zverejnil grafy o pohybe Slovákov pred a počas pandémie.

Správy majú ukázať, ako sa zmenili návyky ľudí po prijatých opatreniach. Porovnávajú využívanie dopravných prostriedkov, návštevnosť obchodov, potravín, parkov a ďalších miest pred a počas pandémie.

Pri zbere dát si ako porovnávaciu základnú hodnotu spoločnosť stanovila pohyb ľudí od 3. januára do 6. februára a tieto údaje porovnala s už spomínaným 29. marcom.

Drvivý prepad v nákupoch

Okrem celoslovenských výsledkov sú dáta rozdelené aj podľa krajov.

Z grafov tak možno vyčítať, že v Košickom kraji bolo 29. marca o 81 percent menej ľudí v nákupných centrách, reštauráciách či kinách, v Prešovskom kraji o 82 percent.

Až o 90 percent poklesla návštevnosť potravín a lekární, a to rovnako v oboch krajoch.