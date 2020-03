Varíme s Korzárom: Bravčové s medovou mrkvou, bábovka bez múky, bramboračka

Inšpirácie do vašej kuchyne.

29. mar 2020 o 0:00 Anna Novotná

Česká „bramboračka“

Potrebujeme: 1 veľkú cibuľu, 2 PL masla, olej, 2 PL hladkej múky. 1,5 l silného vývaru (môže byť aj voda a kocka masoxu), 2 mrkvy, 1 petržlen, ¼ zeleru, 4 zemiaky, 2 hrste sušených húb, 3 strúčiky cesnaku, 1 ČL majoránky, sladkú mletú papriku, mletú rascu, petržlenovú vňať, ½ šálky predvarených jačmenných krúp, soľ, celé čierne korenie, bobkový list

Postup: Huby namočíme do vody a necháme postáť. Zeleninu nakrájame na kolieska a kocky, cibuľu nasekáme najemno.

Na rozpustenom masle s trochou oleja v hrnci osmažíme cibuľu. Keď chytí zlatistý nádych pridáme rascu, korenie, bobkový list, mletú papriku a napokon všetko poprášime múkou a krátko orestujeme.

Zalejeme vývarom alebo vodou s masoxom a dobre premiešame aby nám nezostali v polievke hrudky. Necháme polievku variť.

Keď začne vrieť, pridáme scedené a prekrojené huby, mrkvu, zeler a petržlen. Asi po 20 minútach do polievky dáme nakrájané zemiaky, krúpy a varíme, kým všetko nezmäkne. Na záver do polievky pretlačíme cesnak, majoránku a petržlenovú vňať.

Bravčové kocky s medovými mrkvičkami

Potrebujeme: 1 kg bravčového pliecka, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, malý kúsok zázvoru, olej, plechovku pasírovaných paradajok (passaty), 1 ČL škorice, 100 g sušených marhúľ, 1 PL medu, nové korenie, soľ, mleté čierne korenie.

Na mrkvičky: cca 500 g mrkvy alebo karotky, 3 PL olivového oleja, citrónovú šťavu, celú rascu, soľ, mleté čierne korenie, 1 PL tekutého medu, petržlenovú vňať

Postup: Do hrnca dáme trochu oleja, zohrejeme ho a orestujeme tam cibuľu nakrájanú nadrobno. Pridáme nasekaný cesnak a potom mäso nakrájané na väčšie kocky. Necháme ho zatiahnuť a chvíľku dusíme vo vlastnej šťave. Pridáme nastrúhaný zázvor, škoricu, nové korenie a kto má rád pikantné, tak aj čili a pasírované paradajky.

Potom všetko zalejeme vývarom tak, aby mäso bolo tesne ponorené. Premiešame a zakryté dusíme takmer hodinu. Potom k mäsu pridáme sušené marhule, med, nezabudneme ho osoliť a okoreniť. Povaríme, kým šťava nezhustne a odstavíme.

Mrkvu očistíme, nakrájame na hranolčeky, menšie mrkvičky stačí prekrojiť na polovice. Uvaríme ich v pare tak, aby boli mäkké, no aby si zachovali chrumkavosť. V miske vymiešame olej s citrónovou šťavou, soľou, korením a medom, pridáme rascu, ktorú môžeme predtým nasucho popražiť v panvici, jej vôňa bude intenzívnejšia. Uvarenú mrkvu vložíme do misky so zálievkou a dobre premiešame. Kto chce, môže si ešte pridať prílohu podľa vlastnej chuti.

Bábovka bez múky

Potrebujeme: 5 vajec, 3 Zlaté klasy, hrnček kryštálového cukru, 1 dcl oleja, polovicu kypriaceho prášku, kakao, maslo a hrubú múku na vysypanie formy

Postup. Najprv vo väčšej mise vyšľaháme bielky s cukrom dotuha. Potom k bielkam pridáme rozšľahané žĺtky a zľahka ich tam zamiešame. Pridáme olej a potom zmiešame spolu Zlaté klasy s práškom do pečiva a zapracujeme ich do cesta.

Polovicu cesta vylejeme do vymastenej a vysypanej formy. Do druhej časti primiešame kakao a tiež ho vylejeme do formy. Upečieme v rúre, spočiatku pri teplote 180°C, potom teplotu stíšime na 160 a dopečieme.