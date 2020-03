Varíme s Korzárom: Domáce cestoviny z medvedieho cesnaku, jarný detox šalát

Chutné inšpirácie do kuchyne.

27. mar 2020 o 0:00 Anna Novotná, Daniela Marcinová

Domáce cestoviny z medvedieho cesnaku

Potrebujeme: 40 g medvedieho cesnaku, 220 g celozrnnej špaldovej múky, 65 g semolinovej múky, 2 vajíčka, 3 PL olivového oleja, 1 ČL soli

Postup: Medvedí cesnak umyjeme, osušíme a nakrájame na veľmi malé kúsky. Všetky ostatné suroviny vypracujeme do hladkého cesta, zabalíme do kuchynskej fólie a necháme pri izbovej teplote odpočívať asi pol hodiny.

Potom cesto rozvaľkáme a pokrájame do tvaru zvolených cestovín, prípadne použijeme stroj na cestoviny. Vo veľkom hrnci necháme zovrieť osolenú vodu a cestoviny v nej uvaríme.

Použiť k nim môžeme omáčku podľa vlastnej chuti.

Jarný detoxikačný šalát

Potrebujeme: 3 š žeruchy, zopár cherry paradajok, 1 š medvedieho cesnaku, 1/2 š jarnej cibuľky, 2 PL sezamových semiačok

Na dresing: 6 PL extra panenského olivového oleja, 2 PL balzamikového octu, soľ a mleté čierne korenie. 1 ČL medu (voliteľné)Postup: Všetky suroviny na dresing zmiešame dohromady a dáme bokom. Všetky listy a zeleninu dobre umyjeme, medvedí cesnak nakrájame na menšie kúsky, paradajky prekrojíme na polovice a všetko spolu premiešame. Vrch posypeme sezamovými semiačkami a tesne pred podávaním polejeme dresingom.

Grilovaná ryba so zelerovo-cviklovým pyré

Potrebujeme: filety sumčeka afrického bez kože (cca 800 g), 1 dl olivového oleja, 125 g masla, šťavu z 1 citróna, soľ, mleté biele korenie.

Na pyré: 500 g zeleru, 700 g čerstvej cvikly, mlieko, 0,2 dl smotany (33 %), maslo, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Sumčeka rozdelíme na rovnaké porcie, ktoré osolíme a okoreníme z oboch strán. Rozpálime grilovaciu panvicu, dáme na ňu olivový olej a sumčeka z oboch strán opečieme do zlatista (cca 4 min. z každej strany). Potom teplotu znížime na najnižšiu hodnotu, do panvice pridáme maslo a sumčeka pomaly dopekáme. Nakoniec ho pokvapkáme citrónovou šťavou a podávame so zelerovo-cviklovým pyré.

Zdroj: aline-made.com, gourmandelle.com