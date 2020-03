Varíme s Korzárom polievky starých mám: Hrachová, hubová, zeleninová zapražená

Inšpirácie z kuchárskej knihy Terézie Vansovej.

26. mar 2020 o 0:00 Anna Novotná

Spisovateľka Terézia Vansová, ktorá bola aj etnografkou, vydala vo svojej kuchárskej knihe Recepty prastarej matere z roku 1914 rôzne recepty, ktoré boli bežnou súčasťou jedálnička našich predkov. Nechýbajú medzi nimi ani pôstne polievky. (Text sme ponechali v pôvodnom znení.)

Hrachová polievka

Potrebná miera lúpaného hrachu sa postaví a nechá na mäkko uvariť. Zapraží sa riedkou zápražkou buď maslom alebo bravčovou masťou. Do zápražky dá sa cibuľka a petržľan. Môže sa pridať máličko geršničky (krúpy) alebo i zemiakov. Miesto tých ale môžu sa pridať okrem toho uvarené žemľové knédliky alebo smažená žemlička. Čistá hrachová polievka pridáva sa i k rybäcím alebo iným pôstnym polievkam.

Polievka zeleninová (zapražená)

Rozličnú zeleninu očistiť, umyť, na pekné, rovné rezance pokrájať a do horúcej vody postaviť. Keď jesto, pridať i vylúpaný zelený hrášok, karfiol a chresť. Keď zelenina troška povrela, posolí sa a pridá sa dobrá ryža, na každú osobu rátajúc asi jedácu lyžicu (môže byť i menej, lebo ryža navre). Potom sa polievka zapraží maslovou zápražkou, do ktorej príde drobno krájaná cibuľka a zelený petržľan. Ku zelenine môžu sa pridať i dva-tri pokrájané zemiaky. Kto chce, môže si polievku okoreniť šafranom, muškátovým kvetom, korením alebo paprikou.

Hríbková polievka

V zime, keď jesto sušené hríby, môže sa z nich pripraviť chutná polievka. Vezmú sa dve hrste sušených hríbkov, umyjú sa a postavia do vrelej vody, v ktorej sa nechajú za krátko povrieť. Potom sa scedia, posekajú na drobno, dajú do horúcej posolenej vody, pridá sa rasce, ak jesto i zeleného petržľanu. Zapražia sa tmavou zápražkou a konečne zavarí sa do tejto polievky štipkané cesto alebo sekanička.