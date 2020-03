Varíme s Korzárom pôstne polievky: Zelerová, jabĺčková, rybacia so zeleninou

Inšpirácie s kuchárskej knihy Terézie Vansovej.

24. mar 2020 o 0:00 Anna Novotná

Spisovateľka Terézia Vansová, ktorá bola aj etnografkou, vydala vo svojej kuchárskej knihe Recepty prastarej matere z roku 1914 rôzne recepty, ktoré boli bežnou súčasťou jedálnička našich predkov. Nechýbajú medzi nimi ani pôstne polievky. (Text sme ponechali v pôvodnom znení.)

Zelerová polievka

Z čerstvého masla a 2 — 4 lyžičiek múky upraží sa žltá zápražka. Jeden väčší zeler sa očistí, umyje, pokrája na tenké kolieska, ktoré sa dajú do zápražky dusiť. Zatým zaleje sa zápražka polievkou, keď tej niet, tak vodou, v ktorej sa mohla zelenina a cibuľa variť, posoliť a nechať vrieť. Konečne prileje sa do polievky mlieka alebo sladkej smotany, ale postačí i mlieko. Pred nastolením doleje sa ešte polievkou, ochutná, keď treba, posolí. Jeden rožok (rohlík) pokrája sa na lístky, položí na papier do rúry užiariť, potom pridá sa na tanier ku polievke.

Polievka jabĺčková

Jabĺčka sa očistia, pokrájajú a dajú sa uvariť, komu ľúbo s prídavkom škorice. Za tým spraví sa z masla malá zápražka, rozvarené jabĺčka sa pretrú, zápražka zaleje sa polievkou, k nej pridá sa kaša z jabĺček a troška sladkej smotany a nechá pred samým nastolovaním zovrieť. Do polievkovej misky dá sa potrebný počet žĺtkov a sladkej smotany; polievka vleje sa pri pilnom miešaní, aby sa žĺtky nesekly a nesie sa na stôl.

Jednoduchšie pripravuje sa jabĺčková polievka i nasledovne: Očistené jabĺčka sa hneď pridajú k mäsu, kde polievka vrie. Pred samým obedom pritrepe sa polievka sladkou smotanou s prídavkom lyžičky jemnej múky (keď niet smotany, dostačí dobré mlieko), nechá sa ešte zovrieť a nastolí sa.

Tak pripravuje sa i dulová, bižalmová polievka. A taktiež i pôlková alebo angreštová, lenže sa angrešt musí cez sitko pretrieť.

Pôstna polievka z rýb

Na masle udusí sa rozličná, na kúsky pokrájaná zelenina, ale miešať sa nesmie, aby sa nerozišla, lebo by bola polievka mutná. Najviac ak sa nádoba potrasie alebo na sporáku obracia, že by sa od jedneho boku nepripálila. V osobitnom hrnci varí sa hrach, tiež len tichým varom, aby polievka bola jasná a žltá. Keď je zelenina asi usmažená, zaleje sa hrachovou polievkou, do ktorej ešte nakrája sa zeleného petržľanu. Ryba, aká je pri ruke, sa očistí, umyje, pokrája na úhľadné kúsky (kosti priložia sa ku zelenine), kým je nie mäkké. Rozvariť sa nesmie. Polievka precedí sa cez sito, rybie mäso sa dá dnu, ešte sa nechá chvíľku povrieť a potom hotové vyleje sa do polievkovej misy. K tomu podá sa vyprážaná žemlička.