Tipy na víkend - 7. a 8. marca

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

6. mar 2020 o 14:00 red.

Sobota 7. marca

Lola Marsh

KOŠICE. Od svojej premiéry na Pohode 2014 prišla izraelská kapela Lola Marsh na Slovensko každý rok a inak to nebude ani v roku 2020. V Tabačke vystúpi o 20.00 hod. Koncert otvorí trenčianska speváčka Nina Kohoutová.

Potulky mestom Košice

KOŠICE. Mnoho zaujímavostí o väzení, paláci a synagóge, sa účastníci marcových Potuliek mesta Košice dozvedia od Milana Kolcuna počas turnusov o 10.30, 12.00, 14.00 a 15.30 hod. Zoltán Balassa vyrazí na slovenské potulky o 11.00 hod. a na maďarské o 16.00 hod. Podujatie je pripravované v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou.

Elevenhill

PREŠOV. Klubový koncert skupiny Elevenhill je naplánovaný o 20.00 hod. v prešovskom Stromoradí.

Miloš Železňák Trio

PREŠOV. Trio Miloša Železňáka je pokračovaním zoskupenia, ktoré sa za akustické nedalo považovať, ale napriek tomu znelo zvukovo a napokon aj interpretačne viac akustickejšie a komornejšie. Spôsobom hrania novej rytmiky sa muzika tohto zoskupenia posunula do iných vyjadrovacích rovín. Koncert vo Wave začína o 20.00 hod.

Ci hutorim, ty vole!

BARDEJOV. S prvou hrou pre dospelých, ktorá mala premiéru v závere minulého roka, sa divákom predstaví Bardejovské divadlo aj v Bardejove. Česko-slovenská komédia o Slovákoch žijúcich v Prahe Ci hutorim, ty vole! humorným spôsobom zobrazuje život ľudí, ktorí odišli za prácou do zahraničia, kde si (ne)vytvárajú domov, (ne)prispôsobujú sa a (ne)strácajú svoju identitu „vychodňara“. Inscenáciu Jozefa Jenča uvidíte v Bašte o 20.00 hod.

Nedeľa 8. marca

Potulky mestom Košice

KOŠICE. V posledný deň potuliek po väzení, paláci a synagóge naň môžu záujemcovia vyraziť v sprievode Milana Kolcuna o 10.30, 12.00, 14.00 a 15.30 hod. Zoltán Balassa povedie slovenskú skupinu o 11.00 hod. a maďarskú o 16.00 hod. Podujatie je pripravované v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou.

Vegánska hostina

KOŠICE. V nedeľu o 17.00 hod. začína v kine Úsmev vegánska hostina. Je to podujatie, na ktorom sa stretnú ľudia, ktorých zaujíma vegánstvo, radi by spoznali iných vegánov v okolí, zároveň však nie je podmienkou byť vegánom či vegetariánom. Podmienkou je priniesť so sebou vegánske jedlo (pripravené doma či kúpené v obchode).

Winx feat. Basostroj

KOŠICE. Winx je jeden z najnadanejších spevákov a improvizátorov súčasnosti. Jeho repertoár sa pohybuje od džezu, funku až po bossanovu. Využíva živé vrstvenie a loopovanie svojho hlasu ako aj hru na perkusie. Jeho koncert s kapelou si vychutnáte o 19.00 hod. v GES Clube.