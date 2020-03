Tipy na dnes - piatok 6. marca

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

6. mar 2020 o 0:00 red.

Potulky mestom Košice

KOŠICE. Marcové potulky po Košiciach zavedú záujemcov do zrekonštruovanej cely bývalého väzenia, nového átria, podzemných chodieb väznice, Forgačovského paláca, na balkón, z ktorého rečnil Václav Havel či do synagógy na Zvonárskej ulici. Milan Kolcun bude viesť turnusy o 12.00, 14.00 a 15.30 hod. Zoltán Balassa vyrazí na potulky o 14.30 hod. Podujatie je pripravované v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou.

Šitá sliepočka

KOŠICE. Verejná knižnica Jána Bocatia pozýva na tvorivú dielňu, venovanú výrobe šitých dekorácií. Lektorkou workshopu s názvom Šitá sliepočka bude Martina Pľuchtová. Workshop sa začína vo Verejnej knižnici Jána Bocatia - pobočka Terasa o 16.00 hod.

Duo Dennyiah

KOŠICE. Akustická dvojica z Košíc Dennyiah, ktorú tvoria speváčka Denisa „Denny“ Gajarská a gitarista Ľuboš Šoltés, vo svojej prevažne vlastnej tvorbe a doteraz nezverejnených skladbách spája pop, blues, country, džez či soul. Ako im to spolu ladí, si budú môcť vypočuť poslucháči na koncerte o 20.00 hod. v Kulturparku.

Nazareth - Katapult - Turbo

PREŠOV. Špeciálny večer s rockovými legendami ponúkne to najlepšie z českého i svetového big beatu. Na jednom pódiu a v jeden večer sa vystrieda česká rocková kapela Turbo, legendárny český big beat Katapult a celosvetovo preslávená škótska kapela Nazareth. Tri koncerty začínajú v Športovej hale hotelovej akadémie v Prešove o 19.00 hod.

Petra Bači Band

BARDEJOV. Petra Bači Band, alebo jedna žena a štyria chlapi. Ona to napíše, oni to zahrajú. O 20.00 hod. v bardejovskej Bašte.