Zo Spiša ide do parlamentu otec a dcéra Ledeckí, zo Zemplína známy tanečník

Úspešní budúci poslanci z východu reagujú na sociálnych sieťach.

1. mar 2020 o 12:28 Anna Novotná

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Niektorí obhájili svoje miesta v parlamente, ďalší tam prídu ako úplní nováčikovia.

Toto sú pocity, ktoré úspešní kandidáti zverejnili na svojich facebookových profiloch.

Andrej Kiska: Fico padol a zasa som bol pri tom

Hoci sa konečné výsledky strany Za ľudí od prvých odhadov líšili, strana Andreja Kisku sa do Národnej rady SR dostala, čo exprezident nadránom komentoval:

„Fico padol a ja som bol znovu pri tom. Misia sa podarila. Veľké ďakujeme za každý jeden váš hlas. Strana Za ľudí má len 6 mesiacov a na rozdiel od ostatných novozvolených parlamentných strán doteraz neprešla žiadnymi voľbami. Bolo to extrémne náročné, čelili sme obrovskej antikampani, ale podarilo sa. Prvé kroky sú tie najťažšie. Aká bude nová vláda? Úprimne? Neviem,“ priznal Popradčan.

Cesty otca a dcéry sa skrížili v Národnej rade

Na kandidátke Za ľudí bol aj končiaci starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký i jeho dcéra Vladimíra Marcinková, manželka hokejistu Tomáša Marcinka z Košíc.

A obaja sa dostali do parlamentných lavíc.

„Tak sme si práve pogratulovali. Otec a dcéra. Je to asi prvý raz, čo sa takéto kombo dostalo do parlamentu. Som za to veľmi vďačná. Hoci sme išli každý po vlastnej ceste, je veľkým zadosťučinením, že sa nám cesty pretínajú a môžeme spojiť sily v tých najväčších snahách a výzvach. Z celého srdca ďakujeme za Vašu dôveru. Splatíme vám to jedine tvrdou prácou. Dáme do toho všetko, aby ste mohli byť na svoje rozhodnutie hrdí. Ale priznám sa, že sa mi dnes ťažko raduje. Progresívne Slovensko/Spolu ostalo pred bránami parlamentu. Dve strany, ktoré budú v parlamente chýbať, a ľudia, ktorých si mimoriadne vážim. To, ako dopadli výsledky volieb, je odpoveďou na to, aký štýl politiky si Slovensko želá. A nám ostáva len rešpektovať vôľu ľudí a spraviť všetko pre to, aby šanca na vládu bez Smeru a extrémistov dopadla dobre. Držme si prsty,“ napísala na FB mladá Spišiačka a absolventka košickej právnickej fakulty, ktorá pôsobila v prezidentskej kancelárii, keď bol hlavou štátu jej súčasný stranícky šéf.

Aj otec a syn Kuffovci

Ledeckí ale nie sú jediní. Medzi úspešnými kandidátmi je ešte jeden rodinný zväzok. Za stranu ĽSNS sa do parlamentu dostali Štefan Kuffa a jeho syn Filip.

Kuffa mladší na svojom Facebooku napísal: "Napínavé až do konca. Ďakujem úprimne všetkým za prejavenú dôveru vo forme krúžku."

Nováčik z Let´s dance

Erik Ňarjaš (OĽaNO) z obce Slivník v okrese Trebišov bol doposiaľ známy ako tanečník spoločenských tancov napríklad aj z televíznej šou Let´s dance. Odteraz z neho bude poslanec.

Takto zhrnul svoje prvé pocity: "OĽaNO je absolútny víťaz volieb 2020 a ja sa stávam poslancom NR SR. Priatelia, dnes sme zažili sviatok demokracie, veľké ďakujem všetkým, ktorí ste mi dali hlas a podporu! Vďaka celému tímu OĽaNO za super tímovú prácu a hlavne super lídrovi, nášmu budúcemu premiérovi a môjmu kamarátovi Igorovi Matovičovi.“

Raši: Šou Matoviča končí, prichádza tvrdá realita

Exprimátorka Humenného Jana Vaľová (Smer) bude staronovou poslankyňou a teší ju, že jej strana má v jej meste i okrese, kde Smer v sobotu vyhral, stále podporu.

„Veľmi chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili volieb na Slovensku a vyjadrili podporu našej strane Smer-SD a mne osobne. Som veľmi rada, že v meste Humenné a v okrese zvíťazil jednoznačne Smer-SD. Krúžkovaním ste mi prejavili dôveru, ktorá ma v počte hlasov zaradila v kandidátke Smer-SD na 17. miesto. Je to pre mňa veľký záväzok. Určite ma to zaväzuje ako dlhoročnú členku výboru pre sociálne veci brániť a udržať sociálne štandardy pre všetkých občanov na Slovensku. Ďakujem.“

Pridal sa aj bývalý primátor Košíc Richard Raši (Smer), ktorý končí na poste vicepremiéra.

„Priatelia, ďakujem vám všetkým za prejavenú dôveru a podporu. Som veľmi vďačný za každý jeden váš hlas. Je pár hodín po uzavretí volebných miestností a uvidíme, čo prinesú nadchádzajúce dni. Ja by som bol rád, keby konečne ustali všetky negatívne emócie a burcovanie k nenávisti. Show budúceho premiéra skončila a teraz prichádza tvrdá realita. Už o pár dní ho napríklad čakajú rokovania v Bruseli. My budeme pozorne sledovať, či vôbec niečo z toho, čo opozičné strany pred voľbami nasľubovali, budú vedieť aj dodržať.“

Erik Ňarjaš. (zdroj: FB Erik Ňarjaš)