Aj rodáci z východu pomáhali formovať divadelný svet

Hubovci majú korene na Spiši, Július Barč-Ivan bol Krompašan.

28. feb 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Slovenská divadelná história je plná zvučných mien, ktoré sa do jej análov zapísali veľkými písmenami. S viacerými z nich sa spája aj východné Slovensko. Niektorí sa tu narodili, iní pôsobili počas života, no všetci sa, či už ako herci, autori drám alebo vedúci inštitúcií, v nemalej miere zaslúžili o formovanie či rozvoj divadelného umenia.

Janko Borodáč - prvý na pražskom konzervatóriu

Herec, režisér, pedagóg a prekladateľ Janko Borodáč sa počas svojho života zaslúžil o založenie a rozvoj slovenského profesionálneho divadla. Počas svojho života vystupoval pod pseudonymami ako Ján Debnár a Janko Bystrý.

Narodil sa 18. júna 1892 v Prešove. Pôvodne vyštudoval učiteľstvo a v rôznych obdobiach svojho života sa mu aj venoval. Po prvej svetovej vojne odišiel študovať herectvo do Prahy. Stal sa vôbec prvým Slovákom, ktorý študoval tento odbor na pražskom konzervatóriu.

Po škole bol členom Propagačného súboru Slovenského národného divadla s názvom Marška, kde sa spoznal s hereckými kolegami Jozefom Kellom, Gašparom Arbétom a Andrejom Bagarom i so svojou budúcou manželkou Oľgou Országhovou. Po prvej sezóne sa však Marška rozpadla a Borodáč sa vrátil k učeniu. Odišiel do Sabinova a oženil so svojou láskou Oľgou. Spoločne začali hrávať v ochotníckom krúžku. Zapáčili sa však Slovenskému národnému divadlu (SND), ktoré sa rozhodlo ich angažovať. Janko Borodáč vyučoval hereckú techniku a okúsil aj niečo z režisérskej tvorby. V roku 1929 sa stal dramaturgom a prvým riaditeľom Činohry SND.

Prvé dramaturgické diela začal písať v 30. rokoch 20. storočia. V tom čase sa začali dvíhať nacionalistické nálady, ktoré ovplyvnili aj jeho tvorbu. Úpravy niektorých slovenských klasických drám v jeho novom podaní vyzneli skôr ako politická agitka.

Po skončení druhej svetovej vojny sa pričinil o obnovu dnešného Štátneho divadla v Košiciach. Počas tejto doby zmenil aj svoje literárne zameranie a obrátil sa k socialistickému realizmu. Spolu s manželkou pôsobil v Košiciach až do roku 1953, potom sa vrátil do Bratislavy, k režírovaniu v SND a učeniu na Vysokej škole múzických umení. Zomrel v Bratislave v roku 1964 ako 72-ročný.

Okrem budovania slovenského profesionálneho divadelníctva sa do dejín zapísal najmä svojou režisérskou tvorbu. Na javiskách dvoch najväčších slovenských miest vytvoril vyše 100 postáv. Mal radšej komédie než tragédie. Medzi jeho najvydarenejšie inscenácie z 20. a 30. rokov patrí Palárikovo Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch či Tajovského Ženský zákon a Statky-zmätky.

Július Barč-Ivan - kňaz, novinár i dramatik

Rodáka z Krompách mnohí isto poznajú aj pod jeho pseudonymom Teta Mahuliena. Július Barč-Ivan, slovenský prozaik a dramatik, sa narodil v roku 1909 do učiteľskej a navyše dvojjazyčnej rodiny - otec Július Barč bol Slovák, mama Alžbeta, rodená Ivanová maďarského pôvodu.

Školy navštevoval najmä na východe Slovenska, v Krompachoch, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Prešove či Košiciach. Nakrátko odišiel študovať právo do Prahy, no mal zdravotné problémy, a tak musel školu ukončiť. V roku 1928 však nastúpil na teologické štúdiá do Bratislavy. Ešte počas vysokej školy začal prispievať do novín a časopisov.

Po skončení štúdia pôsobil pár mesiacov v Užhorode ako kaplán, neskôr ako farár v Pozdišovciach. V roku 1934 napísal svoju dramatickú prvotinu 3000 ľudí, neskôr aj hru Diktátor, ktoré vyšli aj knižne. Známou sa stala jeho inscenácia Na konci cesty z roku 1939 aj o rok mladší Mastný hrniec, autorova jediná veselohra. Ešte v tom istom roku mal v Slovenskom národnom divadle premiéru, no prakticky ihneď po nej boli ďalšie reprízy pre cenzúru v štáte zakázané.

V roku 1942 zanechal svoju službu farára a odišiel do Martina, kde sa zamestnal ako tajomník Slovenskej národnej knižnice. Rok nato vzniklo jedno z jeho najznámejších diel Matka a o ďalší rok neskôr filozofická dráma Neznámy.

Keď vypuklo Slovenské národné povstanie, neváhal sa do neho zapojiť a bol poverený ideovým vedením Národných novín.

Do konca života ešte napísal niekoľko inscenácií, trpel však Parkinsonovou chorobou a mal aj psychické problémy. Zomrel ako 44-ročný v martinskej nemocnici.

Mikuláš Huba - charizmatický štátny krásavec

Minulého roku by oslávil storočnicu známy slovenský herec Mikuláš Huba, manžel opernej speváčky Márie Kišonovej-Hubovej a otec herca Martina Hubu. Narodil sa 19. októbra 1919 v Spišskej Novej Vsi.

Jeho láska k divadlu sa prejavila ešte počas strednej školy, keď pôsobil ako člen ochotníckeho súboru Hviezdoslav. Po skončení gymnázia odišiel do Bratislavy, kde mal pôvodne študovať právo a filozofiu. Nakoniec však skončil u profesora Janka Borodáča na Hudobnej a dramatickej akadémii. Ešte ako študent sa v roku 1938 stal členom činohry Slovenského národného divadla. Neskôr, v rokoch 1953 až 1963, pôsobil ako jej riaditeľ.

Na našej poprednej scéne bol veľmi obľúbený hlavne u ženského publika a vďaka mužnému zjavu i charizmatickému hlasu si získal označenie „štátny krásavec“.

Nevyhýbal sa však ani filmu či seriálom. Krátko po vojne si napríklad zahral v snímke Varúj či Vlčie diery, neskôr aj v drámach Mladé letá, Sám vojak v poli či Dvanásť nahnevaných mužov, pôvodne americký film 12 Angry Men z roku 1957, ktorého slovenská verzia vyšla o 22 rokov neskôr, i mnohých ďalších.

Zomrel 12. októbra 1986 v Bratislave vo veku nedožitých 67 rokov.

Jonáš Záborský - nesúhlasil so Štúrom

Od rímskokatolíckeho kňaza cez novinára a historika až po dramatika a básnika. Jonáš Záborský sa vo svojom živote venoval skutočne mnohým veciam. K literatúre mal však blízko po celý život.

Nie je síce východniar, pochádza zo zemianskej rodiny Záborských zo Záboria, neveľkej dedinky v okrese Martin, kde sa narodil vo februári 1812, no od stredoškolských rokov sa pohyboval najmä po východnom Slovensku. Študoval evanjelické lýceum v Kežmarku, no vzdelanie dokončil na evanjelickom teologickom kolégiu v Prešove. Už počas štúdia sa venoval literárnej tvorbe i jej prekladu.

Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach a neskôr aj v Liptovskom Mikuláši po boku Michala Miloslava Hodžu. Nebol však pri ňom ani rok, keď prijal miesto farára v Rankovciach. Jeho fara aj kostol však vyhoreli. Krátko po tomto incidente prestúpil k rímskokatolíckej cirkvi a v roku 1843 bol opätovne vysvätený za kňaza, tentoraz však katolíckeho. Osem rokov potom pôsobil v Košiciach ako nemecký kaplán.

V čase jeho vysvätenia sa v krajine zároveň Ľudovít Štúr snažil o nastolenie spisovného slovenského jazyka. Záborský bol v tomto boji na opačnej strane s nesúhlasom voči štúrovskej slovenčine a aj voči jeho národnému programu, ktorý považoval za nerealistický. Počas Uhorskej revolúcie v roku 1848 ho uväznili za prechovávanie Žiadostí slovenského národa. Neskôr v Košiciach pôsobil ako profesor gréčtiny či ako redaktor Slovenských novín vo Viedni. Ako 41-ročný sa stal farárom v Župčanoch neďaleko Prešova, kde pôsobil až do svojej smrti v roku 1876.

Posledné roky života venoval najmä historickej práci Dejiny kráľovstva Uhorského od počiatkov časov Žigmundových, ktoré sa dočkalo knižného spracovania až po 140 rokoch od svojho vzniku.

Okrem poézie a prózy však po sebe zanechal množstvo dramatických diel. Často sa venoval historickým témam, no nevyhýbal sa ani fraškám.

