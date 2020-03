Tipy na dnes - pondelok 2. marca

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

2. mar 2020 o 0:00 red.

Tri letušky v Paríži

KOŠICE. Ako dlho dokážu fungovať hry lásky, ktoré sa riadia letovým poriadkom? Parížsky architekt, presvedčený starý mládenec a oddaný fanúšik letušiek, si udržiava spoločnú domácnosť s tromi snúbenicami súčasne. Všetko klape, kým ich letecké spoločnosti lietajú podľa plánu a on má čas sa venovať každej z nich dva dni v týždni. Ako si poradí, keď plány prestanú vychádzať uvidíte počas predstavenia v Historickej radnici o 19.00 hod. V situačnej komédii sa predstaví Richard Stanke, Ján Dobrík, Henrieta Mičkovicová, Ivana Kubačková, Gabriela Škrabáková a Mária Breinerová (v alternácii s Oľgou Belešovou).

Jarný tvorivý tábor v múzeu

KOŠICE. Od pondelka do piatka sa v Múzeu Vojtecha Löfflera uskutoční denne od 10.00 do 12.00 hod. alebo od 14.00 do 16.00 hod. Jarný tvorivý tábor.

Pripravené sú bohaté tvorivé aktivity, kopec zábavy a originálnych nápadov.

Program:

Pondelok – maľovanie na textil – inšpirácia čičmanským vzorom

Utorok – decoupage – servítková technika

Streda - priestorový obrázok mesto – akvarel a tuš

Štvrtok – tvor ako Vasarely – tvorba kinetického obrazu – inšpirácia aktuálnou výstavou

Piatok – akvarel + háčkovanie – letná lúka

Burza kníh

KOŠICE. Burzu vyradených a darovaných kníh sa v pobočke knižnice VKJB na Terasa uskutoční v období od 2. do 6. marca 2020 vo výpožičnom čase.

Umlčané svedkyne

KOŠICE. Umlčané svedkyne sú spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia. Väčšina týchto žien cítila reálne ohrozenie svojho života a pokúšala sa vyhľadať pomoc u blízkych ľudí a na inštitúciách. Umlčané svedkyne sú mementom zlyhania spoločnosti v ochrane žien a detí pred zločinmi, ktoré sa odohrávajú v súkromí. Otvorenie výstavy je o 17.00 hod. v Tabačke.