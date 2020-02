Je čas, aby ten, ktorý nikam neodchádza, už naozaj šiel

Naplnia sa jeho slová, že o novej vláde nerozhodne ulica.

26. feb 2020 o 20:30 Jaroslav Vrábeľ

O zostavovaní vlády nebude rozhodovať ulica, ale voľby, zdôrazňoval bývalý premiér po najväčších protestných zhromaždeniach na našich námestiach od Nežnej revolúcie, ktoré boli reakciou na vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Tragédia spustila lavínu odhalení o mafiánskych praktikách a prepojeniach na štátnu moc, ktoré nezvratne zasiahli Slovensko a vyústili do naliehavého volania po zmene fungovania krajiny.

Po tom, čo všetko vyplávalo na povrch za posledné dva roky, tieto voľby zrejme nebudú ani tak o nejakom Istanbulskom dohovore, genderi, migrantoch, dôchodkoch, prídavkoch, diaľničných známkach či nájomných bytoch, ale skôr o tom, v nakoľko slušnom, normálnom, právnom štáte vlastne chceme žiť a ako sa ešte dá opraviť aj pre naše deti.

To, čo sa nám stalo za ostatné štyri roky (aj 8, 10 či 14), sme si, žiaľ, zaslúžili. A zaslúžime si aj to, čo sa so Slovenskom bude diať ďalšie štyri roky. Je to na nás.

Všetko, čo sme potrebovali vedieť, a ešte i viac, už vieme. Celá superfinálová ponuka je známa, aj s neželanými bonusmi.

Poznáme mená, tváre, nezabudnuteľné grimasy, vlastné hlavy, podobné hlasy, symboly, kríže, uniformy, kebaby, „náhodné" čísla, darované sumy, zvery, chobotnice, svine, kone, volavky, pavúky, rodiny, kamošov, našich ľudí, výpisy z účtu, kauzy, hoaxy, konšpirácie, sla-bi-ky ví-ťa-za, skryté kamery v šperkovnici, na biliarde, caffe latte s grepovým džúsom, „anonymné" videá, nahrávky, údajné spisy, prepisy, statusy, dovolenkové fotky, rozkošné prezývky, šteklivé esemesky, sexi selfíčka, mobily, aplikácie, trémy, ruské modelky, obvinenia, zrušenia obvinení, väzby, prepustenia, podpisy, zmenky, pozemky, schránky aj haciendy ďaleko...

Stačí si len vybrať a urobiť to, čo nedokáže ulica ani plné námestie, iba spolu my všetci v sobotu vo voľbách.

Je čas, aby on, čo nikam neodchádza, si v rámci zodpovednej zmeny aj so svojou partiou aspoň presadol novým smerom - do inej časti parlamentu, trebárs i neďaleko hentých v politickej karanténe, ktorých do vlády, našťastie, stále nikto nechce.